Teniški Umag ne more pozabiti Aljaža Bedeneta

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je največji teniški dogodek v naši soseščini – 33. odprto prvenstvo Hrvaške v tenisu v Umagu. Kako zdaj gledajo prireditelji na upokojenega Aljaža Bedeneta in koga pričakujejo od Slovencev v prihodnosti? Kakšen je ugled najbolj zvenečih letošnjih udeležencev in zakaj letos ne bo lanskih finalistov Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza? Kaj je na predstavitvi v Ljubljani iz Londona sporočil legendarni Goran Ivanišević?