Trava bolj po meri porednemu dečku avstralskega tenisa

Blaž Kavčič je nastope v kvalifikacijah za glavni turnir teniškega velikega slama v Wimbledonu končal v prvem krogu. Zanj je bil po treh nizih usoden Avstralec Bernard Tomić. Osemindvajsetletnik je bil boljši s 4:6, 6:4, 6:3, dvoboj pa je trajal uro in 56 minut. V prvem nizu je Kavčič, sicer 216. na lestvici ATP, dvakrat odvzel servis tekmecu, odločilen za vodstvo z 1:0 v nizih pa je bil tisti v deveti igri.



V drugem se je po zaostanku 34-letni Ljubljančan vrnil in izenačil na 3:3, nato pa je Avstralcu, 224. igralcu sveta, odločilni odvzem servisa uspel v deseti igri. V odločilnem nizu je nekdanji veliki up avstralskega tenisa prišel do breaka v šesti igri, v deveti pa je ubranil štiri priložnosti za rebreak Kavčiča in dvoboj dobil po slabih dveh urah.

Komentarji: