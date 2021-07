Tudi Federer odpovedal polet v Tokio

Švicarski teniški as Roger Federer vendarle ne bo nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu. Čeprav je Švicarski olimpijski komite pred časom njegov nastop potrdil, je tenisač danes prek družbenih omrežij sporočil, da na Japonsko ne bo potoval.

Nadal odpovedal, Đoković še ne

V Wimbledonu, kjer je izpadel v četrtfinalu proti Poljaku Hubertu Hurkaczu, naj bi Švicar spoznal, da po lanskih dveh operacijah kolena še ni dovolj okreval. »Na travnatih igriščih sem ugotovil, da na igrah nima smisla nastopiti. Spet sem začel rehabilitacijo in upam, da se bom še to poletje vrnil na igrišča. Švicarski ekipi želim srečo, zanjo bom navijal od daleč,« je zapisal 39-letni nekdaj najboljši igralec sveta, ki bo tako v karieri ostal brez posamične zlate olimpijske kolajne.



Pred Federerjem je nastop, denimo, odpovedal tudi španski zvezdnik Rafael Nadal, medtem ko je prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, možnosti za nastop ocenil kot 50-odstotne.

