Ubranitev naslova premalo za skok na vrh

Španec Carlos Alcaraz je kljub obrambi naslova na grand slamu v Wimbledonu ostal tretji na svetovni teniški lestvici ATP. Pred njim sta še vedno Italijan Jannik Sinner na prvem mestu in na drugem poraženi finalist Wimbledona Srb Novak Đoković.

Najvišje uvrščeni Slovenec Bor Artnak je ostal na na 445. mestu, medtem ko je Blaž Rola izgubil kar 300 mest in je tako 845. Artnak in Rola sta edina Slovenca med prvo tisočerico, za katero za 82 mest zaostaja Matic Križnik.

Krejčikova skočila na 10. mesto

Poljakinja Iga Šwiatek je še vedno vodilna na teniški lestvici WTA, druga je Američanka Cocco Gauf, tretja Belorusinja Arina Sabalenka. Z 32. mesta je na deseto napredovala zmagovalka grand slama v Wimbledonu Barbora Krejčikova iz Češke, v finalu poražena Italijanka Jasmine Paolini pa je pridobila dve mesti in je peta.

Izmed Slovenk je najvišje ostala Tamara Zidanšek in je na 111. mestu. Na 180. je nazadovala Kaja Juvan, ki je izgubila 35 mest in je četrta Slovenka, pred njo sta sedaj še Veronika Erjavec (170.) in Polona Hercog (171.).