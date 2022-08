Ukrajinska zastava je bila moteča

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju se je zgodil nenavaden incident, ko je morala ena od gledalk odstraniti ukrajinsko zastavo, ker naj bi bila prevelika. Dogodek je dvignil precej prahu na družbenih mrežah.

Šlo je za kvalifikacijski dvoboj med Rusinjama Ano Kalinsko in Anastazijo Potapovo, ena od igralk pa se je pritožila sodniku, da jo ukrajinska zastava moti. Navijačica, ki se je predstavila kot Lola, je bila Američanka iz Uzbekistana.

»S prijateljico sva imeli zastavo ovito okrog teles, mirno sva sedeli in nikogar nisva motili,« je povedala gledalka. »Do naju je stopil sodnik in rekel, naj umaknem zastavo, česar nisem hotela storiti. Igra se je nadaljevala minuto ali dve, potem pa je prišel varnostnik in rekel, da moram zapustiti štadion, sicer bo poklical policijo.«

Gledalka je motila igralki. FOTO: twitter/Ben Rothenberg

Organizatorji so sporočili, da ni bil problem v pomenu zastave, temveč njeni velikosti. »Na turnirju je največja velikost plakatov in zastav 45x45 cm,« so pojasnili.

Toda urednik znane teniške revije Racquet, Ben Rothenberg, je na twitterju zapisal: »Vsak, ki je že bil na tem turnirju, dobro ve, da so velike zastave že leta običajne, predvsem ameriške in srbske.«

Lola se je sicer lahko kasneje brez zastave vrnila na tribuno.