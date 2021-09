Slovenija proti Paragvaju brez Bedeneta

Slovensko moško teniško reprezentanco 17. in 18. septembra čaka dvoboj v Davisovem pokalu proti Paragvaju, v Portorožu pa zaradi zdravstvenih težav in pomanjkanja treninga ne bo nastopil najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. Težave ima še vedno tudi Blaž Kavčič in je njegov nastop vprašljiv. Bedene se po bolezni še ni vrnil na igrišča in še vedno ne trenira. Po tretji operaciji dlani se počasi vrača Blaž Kavčič, ki podobno kot Bedene trenutno tudi še ne trenira.



V naslednjih dneh bo znano ali bo sploh lahko pomagal slovenski reprezentanci proti Paragvaju. Selektor Grega Žemlja je tako namesto Bedeneta vpoklical Toma Kočevarja Dešmana. V Portorožu bo lahko računal na Blaža Rolo, Blaža Kavčiča, Bora Artnaka, Sebastiana Dominka in Toma Kočevarja Dešmana. Slovenija je marca lani izgubila v kvalifikacijah za svetovno skupino I proti Pakistanu, žreb v svetovni skupini II pa ji je nato namenil Paragvaj. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil v kvalifikacije za svetovno skupino I.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: