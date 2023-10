Pete Sampras je razkril zelo bolečo skrivnost

Dolgo je molčal, zdaj pa je nekdanji teniški kralj Pete Sampras razkril veliko bolečino. »Kot večina že ve, sem zelo tiha in zadržana oseba. Vendar je bilo preteklo leto izjemno zahtevno obdobje za mojo družino in odločil sem se, da bom povedal, kaj se dogaja. Decembra lani so moji ženi Bridgette odkrili raka na jajčnikih. Bila je operirana, imela je kemoterapijo in tudi nadaljuje posebno vzdrževalno terapijo,« je z javnostjo delil neprijetno družinsko zgodbo 52-letni zmagovalec 14 turnirjev za veliki slam, od tega sedmih v Wimbledonu. Sampras je priznal, da je težko gledati soprogino zdravljenje in je ponižno prosil za dobre želje in molitve.

»Navdihujoče je bilo opazovati, kako je Bridgette kljub vsemu še naprej neverjetna mati in soproga. Naučil sem se tudi, da je zelo težko poiskati podporo, ker je pretežko govoriti o tem,« je še povedal Američan.

Bridgette Wilson (50), sicer znana filmska igralka, pevka in model, ter Pete sta se poročila leta 2000 in imata dva sinova, 20-letnega Cristiana in 18-letnega Ryana.