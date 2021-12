V Melbournu Đoković in Nadal, ne bo pa Federerja in Bedeneta

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je po besedah organizatorjev na seznamu posameznikov za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, prvem turnirju za grand slam v sezoni 2022, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na seznamu pa ni ameriške zvezdnice Serene Williams, a ne zaradi cepilnega statusa.

Srbski zvezdnik in številka ena lestvice ATP je bil dlje časa vprašljiv za nastop v Melbournu, ker ne želi razkriti svojega cepilnega statusa. Štiriintridesetletni Beograjčan se je v torek sicer med drugimi znašel tudi na seznamu potrjenih igralcev za nastop na pokalu ATP, kjer bo zastopal srbske barve. Turnir, ki bo potekal med 1. in 9. januarjem, bo v Sydneyju v zvezni državi Novi južni Wales.

Na OP Avstralije bodo lahko igrali le polno cepljeni igralci, so večkrat sporočili tako organizatorji kot oblasti v zvezni državi Viktoriji. Đoković, ki je zagovornik svobodne izbire, vseskozi skriva cepilni status, ob morebitnem nastopu na OP Avstralije (17. – 30. januar) pa še ne bi bilo povsem jasno, ali se je cepil proti novemu koronavirusu.

Lokalni avstralski mediji po poročanju dpa sicer pišejo, da naj bi Srb zaprosil za posebno zdravstveno izjemo, zaradi česar ne bi potreboval cepljenja za nastop na OP Avstralije.

Avstralska tiskovna agencija pa je ob tem citirala besede namestnika premierja Viktorije Jamesa Merlina, da vsi komaj čakajo na OP Avstralije. Vsi, ki se bodo udeležili turnirja, naj bodo to gledalci, delavci, igralci in uradne osebe, pa bodo morali biti polno cepljeni. To so pravila. Zdravstvene izjeme so zgolj to, niso nikakršna luknja v predpisih za privilegirane teniške igralce.

V uradni izjavi za javnost so organizatorji OP Avstralije zapisali, da se bodo morali vsi igralci in igralke cepiti ter se držati strogih pravil v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Izjeme glede zdravstvenega stanja pa bodo morale potrditi avstralske zdravstvene oblasti, še piše dpa.

Na ženskem seznamu pa ni 40-letne Serene Williams. Slednja že nekaj let neuspešno lovi rekordni 24. naslov na turnirjih velike četverice, s čimer bi se izenačila z Avstralko Margaret Court. Za nastop v Melbournu pa mlajša od sester Williams ni povsem fizično pripravljena.

Na ženskem seznamu so vse igralke iz najboljše dvajseterice. Od Slovenk sta med 104 igralkami na seznamu tudi polfinalistka letošnjega OP Francije Tamara Zidanšek (30. na lestvici WTA) in Kaja Juvan (101.).

Med moškimi je prijavljen tudi Španec Rafael Nadal, ki v zadnjem delu sezone 2021 ni igral zaradi poškodbe in operacije stopala. Švicar Roger Federer je že pred tem odpovedal nastop v Melbournu, saj še vedno okreva po operaciji kolena. Najboljšega Slovenca Aljaža Bedeneta prav tako ne bo v Avstraliji.