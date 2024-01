V Melbournu se obetajo rekordne nagrade, a ne za zmagovalca

V nadaljevanju preberite:

Prvi teniški vrhunec sezone se je s kvalifikacijskimi dvoboji že začel, glavni del OP Avstralije bo na sporedu od jutrišnje nedelje do nedelje, 28. januarja. Prireditelji so znova poskrbeli za rekordni denarni sklad turnirja v Melbournu, a bodo več denarja razdelili med udeležence začetnih delov tekmovanja, za zmagovalko in zmagovalca bo finančni izplen še daleč od rekordnega iz sezone 2020.

Enakopravnost spolov je pri prirediteljih OP Avstralije zelo pomembna, že nekaj let je nagradni sklad za moške in ženske izenačen, o čemer v marsikaterem drugem športu tekmovalke še vedno lahko le sanjajo. Letos bodo med nastopajoče na prvem grand slamu sezone razdelili rekordnih 86,5 milijona avstralskih dolarjev, kar je 59 milijonov ameriških dolarjev ali dobrih 53 milijonov evrov. Znesek bo letos za 13 odstotkov višji kot lani, podobno rast je nagradni sklad doživljal tudi v minulih letih, med letoma 2019 in 2020 je denimo zrasel za 13,6 odstotka, od leta 2005 se je početveril, od leta 2015 pa več kot podvojil.

Zmagovalcu in zmagovalki bo letos pripadlo 1,9 milijona evrov ali 3,15 milijona avstralskih dolarjev (menjalni tečaj znaša 0,61 evra za 1 avstralski dolar). Prejela bosta 175.000 avstralskih dolarjev več kot Novak Đoković in Arina Sabalenka za lansko zmago.