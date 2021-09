V New Yorku tekmuje le še Andreja Klepač

Andreja Klepač (levo) je s partnerico v dvojicah Hrvatico Darijo Jurak napredovala v drugi krog, tekmuje pa še v mešanih dvojicah, kjer je njen partner Belgijec Joran Vliegen. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

Avstralka Ashleigh Barty ni dopustila presenečenja. FOTO: Sarah Stier/AFP

Brez težav sta se v tretji krog odprtega prvenstva ZDA uvrstila prva igralca na svetu. Avstralkaje premagala 18-letno debitantkoz Danske s 6:1 in 7:5, Srbpa je bil boljši od Nizozemcas 6:2, 6:3 in 6:2.Manj uspešni sta bili slovenski predstavnici med pari.je skupaj s Švicarkoizgubila proti Brazilkiin Kanadčankipa z Latvijkoni bila kos Romunkamain, ki sta po dveh urah in 32 minutah igre zmagale s 7:5 v tretjem nizu.Zadnja slovenska predstavnica v New Yorku je zdaj, ki nastopa v dvojicah ter mešanih parih. S Hrvaticose je že prebila v drugi krog, uvodni nastop z Belgijcempa jo čaka danes.»Običajno sem zelo mirna oseba. To je brez dvoma ena od prednosti moje igre,« je po zmagi dejala Bartyjeva, ki lovi svoj tretji naslov na turnirjih velike četverice in drugega zaporednega po Wimbledonu.Ashleigh Barty je pri 5:3 v drugem nizu iz rok izpustila priložnost za zmago, tako da je mlada danska igralka prišla do izenačenja, na koncu pa so le prevladale izkušnje in znanje avstralske zvezdnice.Njena naslednja tekmica bo Američanka. Bartyjeva je pred dobrim tednom zmagala na pripravljalnem turnirju v Cincinnatiju in velja za prvo favoritinjo za naslov na zadnjem letošnjem turnirju za veliki slam.V tretji krog je napredovala tudi olimpijska prvakinja, tokrat 11. nosilka, potem ko je v zelo vetrovnih razmerah premagala Italijankos 6:3 in 6:1. Benčičeva bo v naslednjem krogu lopar prekrižala z Američanko, ki je s 6:3, 6:2 ugnala Japonko»Danes je bilo kar težko igrati, razmere so bile težke, a po včerajšnjem slabem vremenu se nočem pritoževati. Hvala vsem za podporo s tribun. Vem, da danes ni bilo lahko priti sem,« je dejala Švicarka.je naredil nov korak proti teniški nesmrtnosti. Še pet zmag ga loči od osvojitve vseh štirih največjih turnirjev v koledarskem letu in 21. naslova na grand slamih, s katerim bi prehitelin, ki jih imata po dvajset.34-letni Srb je v 99 minutah odpravil omenjenega Nizozemca, zdaj pa ga čaka Japonec Kei Nishikori, ki ga je premagala v njunih zadnjih šestnajstih dvobojih.»Ko slišim, da moje ime omenjajo ob takšni legendi, kot je, dobim dodatni zagon. Vem, da je letos v igri veliko več običajni turnir,« je dejal Đoković.Četrti nosilec Zverev si je tretji krog priigral po hitrem postopku, saj je s 6:1, 6:0 in 6:3 izločil Španca. Nemec je dvoboj začel z odvzemom servisa in po zgolj uri in 14 minutah odpihnil tekmeca ter dvoboj končal s tremi asi zaporedoma. Skupno je na dvoboju proti 48. igralcu z lestvice ATP sprožil deset neubranljivih začetnih udarcev ter 26 »winnerjev«.»Super je, da mi je uspelo napredovati v treh nizih in da sem ga končal v manj kot uri in pol. Dobro se zavedam, da bom energijo še kako potreboval na naslednjih tekmah,« je Zverev dejal takoj po tekmi.Lani je igral v finalu in ima ta čas niz 13 zaporednih zmag; med njimi je v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu izločil tudi Đokovića, nato pa osvojil še masters v Cincinnatiju. Njegov naslednji tekmec bo Američan