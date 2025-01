V Velenje po novo zmago

Velenje postaja metropola slovenskega reprezentančnega tenisa. Tu so namreč naše igralke pred dvema mesecema gostile močnejše Nizozemke, dve leti prej so prav na peščeni podlagi objekta ob Velenjskem jezeru senzacionalno ugnale kitajsko ekipo, zdaj pa se bo v Beli dvorani, lepem teniškem prizorišču, predstavila še naša moška izbrana vrsta.

V uvodnem februarskem koncu tedna, 1. in 2. februarja, se bo Slovenija v dvoboju za obstanek v 2. svetovni skupini pomerila z Indonezijo. Lani je naše moštvo tesno izgubilo s Kitajci, se nato vrnilo na sedanjo raven z uspešnimi predstavami v Črni gori, zdaj bo odločno napadlo zmago. Zvezni kapetan Grega Žemlja je tako za velenjski izziv izbral naslednjo zasedbo: Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Sebastian Dominko in Matic Križnik.

Tako je v pričakovanju pomembnega nastopa svojih igralcev Žemlja poudaril: »Smo favoriti dvoboja. Vse skupaj bo potrebno oddelati profesionalno. Igralci bodo morali biti zavzeti in osredotočeni na nalogo. V Črni Gori smo se veliko naučili, to je zdaj zanimivo nadaljevanje tekem, na katerih smo favoriti. Prednost domačega igrišča bo izrazita. Ko sem raziskoval tekmeca namreč nisem našel podatka, da bi Indonezijci veliko igrali na peščeni podlagi. To nam gre na roko. Glede poznavanja igralcev lahko rečem, da jih poznam iz videoanaliz, predvsem njihovega 35-letnega igralca, ki je bil nekoč 60. v igri dvojic in okoli 200. mesta med posamezniki. Poskušali bomo pridobiti še kakšen posnetek, ostalo pa bomo opravili na prizorišču. Vsak nastop je zgodba zase, vsaka stopnička je dobrodošla, da gremo čim višje.«