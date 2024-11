Viking prvič doslej ugnal Alcaraza

Norvežan Casper Ruud je zmagovito začel zaključni turnir teniške sezone ATP v Torinu. V prvem dvoboju v skupini John Newcombe je precej gladko po uri in 25 minutah igre s 6:1 in 7:5 premagal tretjega igralca sveta, Španca Carlosa Alcaraza.

Ruud, št. 7 lestvice ATP, je uvodni niz dobil brez težav in le z eno izgubljeno igro, medtem ko se je v drugi vrnil po zaostanku 2:5 in uprizoril zasuk za končno slavje. Alcaraz, ki je letos slavil na odprtem prvenstvu Francije in v Wimbledonu, mu je pomagal s 34 neizsiljenimi napakami.

"Dvakrat sem se že imel dobro v Torinu. Ta del sezone zame sicer ni bil dober, a upam, da sem nekaj zmag prihranil za ta teden. Začel sem dobro," je po dvoboju dejal Norvežan, ki je prvič v petih medsebojnih dvobojih ugnal Alcaraza.

To je sicer prvi turnir po 23 letih, na katerem ne bo nastopil nihče od velike trojice. Roger Federer je že zaključil kariero, Rafael Nadal se pripravlja na zadnje dejanje v Davisovem pokalu, Novak Đoković, ki je sicer branilec naslova, pa se je zaradi saniranja poškodbe kolena odpovedal udeležbi.