Slabi nastopi favoritov v Tokiu, Sinner začel branjenje naslova v Pekingu

Slabi nastopi favoritov na teniškem turnirju v Tokiu se nadaljujejo. V drugem krogu je izpadel drugi nosilec turnirja Hubert Hurkacz, od katerega je bil boljši polfinalist odprtega prvenstva ZDA Jack Draper. Poljakov izpad sledi porazom Taylorja Fritza, prvega favorita in finalista OP ZDA, Casperja Ruuda, Stefanosa Cicipasa ter Francesa Tiafoeja v prvem krogu tekmovanja.

Branilec naslova Američan Ben Shelton je bil v drugem krogu zmagoslaven in čaka na zmagovalca obračuna med Matteom Berrettinijem in Arthurjem Filsom, zmagovalcem turnirja v Hamburgu, ki je Fritza izločil v treh nizih. Uspešna sta bila tudi peti in šesti nosilec Holger Rune in Tommy Paul.

Jannik Sinner je v lanskem finalu turnirja v Pekingu ugnal Danila Medvedjeva. FOTO: Adek Berry/AFP

Na turnirju v Pekingu je branjenje naslova uspešno začel prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je prvi niz oddal Čilencu Nicolasu Jarryju, a osvojil naslednja dva. V prvem krogu je slavil tudi Rus Danil Medvedjev, Carlosa Alcaraza prvi obračun še čaka.