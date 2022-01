Vse bližje razplet primera Novak Đoković proti Avstraliji

Teniškega zvezdnika Novaka Đokovića z odvetniško ekipo ponoči v Commonwealth Law Courts Building, le kakšne tri kilometre od slovite Rod Laver Arene, čaka prvi pomemben nastop v Avstraliji. Sodišče bo odločalo o tem, ali 34-letni Srb sploh sme ostati v Avstraliji in braniti zmago na uvodnem grand slamu sezone.

Prav Melbourne je igrišče, ki mu med vsemi turnirju za grand slam najbolj ustreza. Od skupno 20 zmag jih je v Avstraliji dosegel devet. Odlično so ga sprejeli tudi navijači, čeprav so se po letošnjih zapletih v zvezi z vstopom igralca v državo, ki ne izpolnjuje osnovnih koronskih pogojev, pojavile tudi številne kritike.

Avstralske oblasti menijo, da Đoković ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo

Avstralske oblasti so mnenja, da Đoković ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko vstopil v državo. V taboru tenisača se izgovarjajo na posebne pogoje za vstop, ki so dovoljene izjemam. In v noči na ponedeljek bo sodišče odločalo o pritožbi Đokovića. V primeru nove pritožbe na odločitev sodišča bi časa za rešitev tega vprašanja lahko zmanjkalo.

V nasprotju s preteklimi leti, ko so časopisne stolpce pred Melbournom polnile napovedi o pripravljenosti igralcev, pričakovanjih, poškodbah in igri na pripravljalnih turnirjih, je letos »edino pomembno vprašanje«, ali bo Đoković smel vstopiti v Avstralijo in igrati v Melbournu. Nemška tiskovna agencija DPA piše, da sta tudi nedeljski zmagi Ashleigh Barty in Rafaela Nadala le obrobni novički.

Srđan in Dijana Đoković, oče in mati Novaka Đokovića, pred stavbo srbske skupščine v Beogradu. FOTO: Oliver Bunić/AFP

Na sodnem procesu sta obe strani pripravljeni na trd boj. Pravniki avstralskega notranjega ministrstva so proces celo skušali prestaviti na sredo, razlogi sicer niso jasni, sodnik Anthony Kelly pa je to zavrnil. Časovnica zdaj določa, da bo prvi pritožbo in zahtevo za vstop razložil Đoković oziroma njegovi odvetniki, to naj bi se zgodilo od polnoči dalje po srednjeevropskem času. Predstavniki notranjega ministra pa naj bi imeli za zastopanje svojih stališč čas med peto in sedmo uro zjutraj po slovenskem času.

Obe strani se lahko na odločitev sodišča tudi pritožita in na notranjem ministrstvu so pritožbo tako rekoč že napovedali vnaprej, saj so ocenili, da tudi v primeru odločitve v korist igralca Đoković ne bo mogel kar takoj vstopiti v državo in zapustiti zdajšnjega bivališča.

Kako bo odločilo sodišče, ni mogoče napovedati

Kako bo odločilo sodišče, ni mogoče napovedati, saj v primeru Đoković obstajajo številne nejasnosti. V prid igralca naj bi šel decembrski pozitiven test na koronavirus, narejen 16. decembra. Njegovi odvetniki poudarjajo tudi, da mu je vodstvo zdravstvene službe turnirja v Melbournu na osnovi prebolelosti 30. decembra izdalo dovoljenje za vstop v državo, ki ga v povezavi z epidemijo covida-19 uvršča med izjeme.

Če vse te navedbe držijo, bi Đoković res lahko imel prav s svojo pritožbo in zahtevo po dovoljenju za vstop v državo ter nastop na turnirju. To so mu obmejni organi preprečili v sredo. Tamkajšnje službe so izpostavile, da igralec nima potrebnih dokumentov, s katerimi bi potrdil status izjeme in s čimer bi v Avstralijo lahko vstopil brez obveznega cepljenja. Od takrat na odločitev čaka v hotelu, kamor nameščajo ljudi, ki nimajo dovoljenja za vstop v Avstralijo.

Dokaze predstavlja tudi nasprotna stran. Tam se sprašujejo, zakaj Đoković ni že pred tem javno povedal, da se je po okužbi junija 2020 na seriji Adria Tour še drugič okužil s koronavirusom. Takrat je to javnosti sporočil sam. Pa tudi drugi tenisači, kot denimo Španec Rafael Nadal, o tem obveščajo javnost.

Policija je nekaterim podpornikom Novaka Đokovića ukazala, naj zapustijo območje hotela Park. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Za nejasnosti pa so poskrbeli datumi. Neposredno po domnevni okužbi in pozitivnem PCR testu 16. decembra se je Đoković udeležil prireditve srbske državne pošte, slikal se je z mladimi igralci svoje akademije, 18. decembra je opravil slikanje za francoski športni časnik L'Equipe. In vse to kljub domnevni okužbi brez zaščitne maske.

Morda gre za nekoliko posebna pravila, ki veljajo v Srbiji, kjer morajo okuženi v obvezno karanteno le, če imajo tudi simptome bolezni. Kako in kdo to nadzira, sicer ni povsem jasno, a v primeru Đoković zadeve ostajajo nepregledne, tudi zaradi neuporabe zaščitne maske kljub pozitivnemu testu.

Nejasno je tudi, kdaj točno je Đoković zase zahteval izjemno dovoljenje za vstop v Avstralijo. Po veljavnih predpisih bi to moral storiti do 10. decembra, s čimer bi se rok za dovoljenje iztekel že slab teden pred okužbo, in šest dni kasneje opravljen test ne bi mogel biti podlaga, da Srb dobi ustrezno dovoljenje, ki ga uvršča med izjeme.

Đoković vsaj zaenkrat svojih stališč ni predstavil javno

Podatkov je veliko, Đoković pa vsaj zaenkrat svojih stališč ni predstavil javno. Nazadnje se je v petek zahvalil svojim navijačem za podporo na Instagramu, verjetno pa bo to ponovil, saj se jih je v nedeljo pred njegovim »začasnim bivališčem« spet zbralo 100. Pred hotelom se namreč vsake toliko časa pojavi skupina Srbov, ki živijo v Avstraliji, in izraža solidarnost z njim. Zaradi postopka, ki ga čaka, pa se do aktualnih vprašanj javno ni opredelil.

Razrešeno pa naj bi bilo vsaj vprašanje o cepljenosti igralca. Avstralska mejna policija trdi, da jim je igralec potrdil, da ni cepljen proti covidu-19. Prav odgovor na to vprašanje je v zadnjih mesecih namreč veljal za skrivnost.