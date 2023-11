Za finale Đoković proti mlademu Špancu

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je po zmagi nad Rusom Danilom Medvedjevom s 6:4 in 6:4 na zaključnem turnirju ATP v Torinu osvojil prvo mesto v rdeči skupini in se bo v sobotnem polfinalu pomeril s Srbom Novakom Đokovićem, medtem ko Medvedjeva v polfinalu čaka obračun z Italijanom Janickom Sinnerjem.

Španec je odpor Medvedjeva zlomil po uri in 21 minutah, zanj pa je bila to druga zmaga v rdeči skupini. Pred tem je v uvodnem krogu moral priznati premoč Nemcu Alexandru Zverevu, ki je slavil s 6:7 (3), 6:3 in 6:4, v drugem dvoboju pa je bil boljši od Rusa Andreja Rubljova s 7:5 in 6:2.

Medvedjev si je že pred današnjim dvobojem z Alcarazom zagotovil nastop v polfinalu, najprej je premagal rojaka Rubljova s 6:4 in 6:2, nato pa še Zvereva s 7:6 (7) in 6:4.

V zeleni skupini je Sinner dosegel tri, Đoković dve, Danec Holger Rune pa eno zmago. Grk Stefanos Tsitsipas je doživel dva poraza, nato pa se je poškodoval, tako da je zadnji dvoboj igral prva rezerva – Poljak Hubert Hurkacz, ki je v četrtek klonil proti Đokoviću.