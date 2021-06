Zidanškova Čehinji postavila zid

Tamara Zidanšek se je uspešno prebila tudi skozi 3. krog odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Po zasuku je po skoraj dveh urah igre ugnala Čehinjo Katerino Siniakovo z 0:6, 7:6 (5) in 6:2. V naslednjem krogu bo Konjičanka igrala z boljšo iz dvoboja med Romunko Sorano-Mihaelo Cirsteo in Kazahstanko Darjo Kasatkino.



Igra je postregla s sijajnim uvodom Čehinje, ki je v prvem nizu Zidanškovi prepustila vsega šest točk. V nadaljevanju pa je Slovenka povedla z 2:0 in 3:1, a dopustila izenačenje in tekmici dala še nekaj priložnosti za odvzem servisa, na koncu pa je odločila podaljšana igra. V tretjem nizu se je Zidanškova predstavila suvereno. Povedla je z 2:0 in 5:2 ter izkoristila prvo zaključno žogico za največji uspeh na grand slamih doslej. Popoldan je na sporedu še en slovensko-češki obračun. Polona Hercog se bo v 3. krogu pomerila z Marketo Vondroušovo.

