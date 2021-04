Zidanškova prepočasna za hitrostno kotalkarico

Razhod s trenerjem

tisoč dolarjev in še nekaj čez nagrade je za igre v Bogoti dobila Tamara Zidanšek.

ni uspelo do konca. Konjičanka je izgubila finale teniškega turnirja WTA 250 v kolumbijski Bogoti, imenovan tudi Copa Colsanitas, ki je najpomembnejši ženski teniški turnir v Južni Ameriki. Slovenko je na peščeni podlagi premagala 19-letna domačinkas 5:7, 6:3 in 6:4.Triindvajsetletna Zidanškova je drugič v karieri obstala na zadnji stopnički do naslova, a izgubila je proti eni najboljših mladih igralk na svetu. Osorio Serranova je leta 2019 osvojila posamični mladinski naslov na OP ZDA, bila je tudi mladinska številka 1 na lestvici mednarodne teniške zveze ITF. Tamara Zidanšek iz Kolumbije odhaja s 16.398 dolarji nagrade in 180 točkami, ki jo bodo na novi razpredelnici WTA s 93. pripeljale do 80. mesta na svetu. Leta 2019 je v Nürnbergu igrala v finalu turnirja WTA 250 in morala po treh nizih priznati premoč Kazahstanki. Finale v kolumbijski prestolnici je izgubila po dveh urah in 50 minutah igre, Maria Camila Osorio Serrano pa se bo s končnim zmagoslavjem s 180. mesta na lestvici WTA povzpela na zanjo rekordno 135.Finale je bil dramatičen, v prvem nizu je Kolumbijka že vodila s 3:1. Zidanškova je izenačila, za prvi niz servirala že pri 5:4, a nato po 55 minutah le prišla do vodstva. V drugem nizu so se vrstili breaki, Zidanškova je bila še posebej manj zbrana od izida 3:3 naprej. V tretjem nizu se je nekajkrat rešila iz težkih položajev ter pri vodstvu Kolumbijke s 5:4 prišla do petih priložnosti za izenačenje. Zapravila je vodstvo s 40:0, nato še dve break žogici in z udarcem v mrežo na prvo zaključno žogo Serranove s porazom sklenila dvoboj.Pet Slovenk je doslej zmagalo med posameznicami na turnirjih WTA –(Los Angeles 1982, Hamburg 1978, Roland Garros 1977, Rim 1976, Toronto 1976),(Auckland 2005, Stockholm 2005, Acapulco 2002, Oeiras 1999),(Lugano 2019, Bastad 2012, Bastad 2011),(Bol 2000) in(Bratislava 2002).Tamara Zidanšek se je pred kolumbijskim turnirjem sporazumno razšla s trenerjem, po dolgih skupnih letih dela sta se odločila za nove izzive. Maria Camila Osorio Serrano sicer prihaja iz športne družine, dedek, oče in brat so vsi iz nogometnih vod. Športno se je začela udejanjati s hitrostnim kotalkanjem, ta je v Kolumbiji priljubljen šport, a so jo po nekem padcu na kotalkadromu v Cucuti oblile solze. Potem so jo starši pri šestih letih vpisali v teniško šolo, ki jo je vodil, nekdanji trener ene najboljših kolumbijskih teniških igralk vseh časov. Po petih mesecih vadbe je proti starejšim igralkam že dobila otroški turnir v Medellinu.