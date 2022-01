Zidanškovi spodrsnilo na pragu zmage

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila na pragu osmine finala OP Avstralije. Proti Francozinji Alize Cornet je vodila s 6:4, 4:1 in 30:15, nato pa je osvojila samo še dve igri. Izkušena tekmica je bila po dveh urah in 43 minutah boljša s 4:6, 6:4 in 6:2.

Konjičanka je pred tem izločila Arantxo Rus in Heather Watson, v 3. krogu pa doživela grenek poraz. Francoska veteranka je bila nemočna in vse je kazalo na gladko zmago in ponedeljkov obračun s Simono Halep za preboj v četrtfinale.

Toda 32-letnica iz Nice je v izgubljenem položaju prikazala najboljšo igro. Nanizala je sedem iger in unovčila številne napake Konjičanke. Tudi v odločilnem nizu je Zidanškova kar trikrat izgubila začetni udarec in s tem tudi obračun v žgočem soncu na igrišču Margaret Court.

Slovenki izpadli v dvojicah Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta v ženskih dvojicah na odprtem prvenstvu Avstralije pot sklenili v drugem krogu. S 6:4, 6:0 sta bili boljši Romunka Jaqueline Cristian in Nemka Andrea Petković. Dvoboj je trajal uro in pet minut.

Zidanškova, ki je uvrščena na 29. mestu svetovne lestvice, se je prvič uvrstila v tretji krog na prvem turnirju za grand slam v sezoni v Melbournu. Do tretjega kroga sta v zadnjih 30 letih prišli še Katarina Srebotnik trikrat in Kaja Juvan lani. Največji slovenski uspeh je še vedno tisti Mime Jaušovec, ki je leta 1980 v Avstraliji igrala v polfinalu.

Tamara Zidanšek je popustila ob koncu dvoboja. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Večji uspeh Zidanškove na igriščih Melbourne Parka je v zgodnjih jutranjih urah preprečila Alize Cornet, 61. igralka sveta, s katero sta z Zidanškovo uprizorili velik boj z 210 odigranimi točkami in 14 odvzemov servisov.

Zidanškova je bila v vročem dopoldanskem soncu bolj dejavna na igrišču, dosegla 35 winnerjev proti le 16 nasprotnice, a storila tudi veliko več neizsiljenih napak 64:39, ki so na koncu dvoboj prevesile v prid izkušene Francozinje.

»Na igrišču je šlo predvsem za preživetje,« je ocenila Cornetova, ki ima s 60 zaporednimi nastopi najdaljši aktivni niz nastopov v glavnem žrebu turnirjev za grand slam med igralkami. Danes je praznovala 32. rojstni dan.