Zmagovalka Wimbledona premočna za Kajo Juvan

S 6:2, 6:1 je Kajo Juvan po 59 minutah premagala Kazahstanka Jelena Ribakina. Zmagovalka lanskega Wimbledona je hitro prevzela pobudo in dobila prvih šest točk, a do »breaka« sprva ni prišla. Ljubljančanka je imela v celotnem dvoboju težave ob drugem servisu, ki ga je Kazahstanka takoj napadla in pridobila prednost v izmenjavah. Do odvzema začetnih udarcev je 23-letna Kazahstanka prišla v četrti in osmi igri prvega niza ter ga zanesljivo dobila s 6:2. Juvanova je v tem delu igre osvojila le eno od osmih točk na drugi servis.

Nič bolje ni bilo v drugem (2/14 na začetni udarec št. 2), a je vseeno Juvan nekoliko bolje kljubovala močni igri Kazahstanke. Vseeno pa je ta v četrti in šesti igri ponovno vzela servis Ljubljančanki, nato pa dvoboj le še mirno pripeljala do konca.

»Ne morem reči, da sem igrala katastrofalno. Ona je vse stvari naredila bolje od mene. Danes je servirala res izjemno. Borila sem se, ampak ni šlo. Imela sem premalo zadetih prvih servisov. Nisem imela veliko priložnosti. Pokazala mi je, kakšen nivo bi si želela imeti, koliko moramo še delati,« je po dvoboju za Teniško zvezo Slovenije (Tenis Slovenija) priznala 22-letnica, ki na lestvici WTA zaseda 104. mesto.

Težko je biti bolj natančen proti takšnim udarcem

»To je najvišja raven. Zdaj bom delala, da grem v to smer. Poskušala sem vrteti žogo, pa rezane udarce, saj me je ves čas prebijala. Naredila je res malo napak. Morda bi morala biti bolj natančna. Ampak proti takšnim ravnim udarcem je to zelo težko. Na pesku mi to uspeva, na trdi podlagi še ne. Žoge so bile res hitre in res jih je težko kontrolirati. Ob tem pa ji je res težko odvzeti servis,« je še dodala.

Zdaj jo čaka nekaj premora, nato pa turnir v Lyonu, ki se začne 30. januarja. Triindvajsetletna Kazahstanka se je drugič v karieri prebila v tretje kolo, kar je tudi njen najboljši izid na grand slamih v Melbournu.

V članski konkurenci na turnirju od Slovenk ostaja le Tamara Zidanšek, ki jo čaka še nastop v konkurenci dvojic. Z Japonko Eri Hozumi se bo v prvem kolu pomerila proti ukrajinsko-belgijski navezi Anhelina Kalinina/Alison Van Uytvanck. Obračun bo predvidoma na sporedu v četrtek ali petek.