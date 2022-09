Znan naslednji izziv Slovenije na poti proti teniški eliti

Mednarodna teniška zveza (ITF) je objavila žreb kvalifikacij za I. svetovno skupino Davisovega pokala, v katerih bo igrala tudi Slovenija. Slednja si je minuli konec tedna z zmago nad Estonijo priigrala kvalifikacije za teniško elito. Tekmec slovenske vrste bo Turčija, deseta nosilka, ki bo imela tudi prednost izbire podlage.

V žrebu sodelovalo 48 držav

V žrebu, ki je potekalo v pisarnah ITF, je sodelovalo 48 držav, ples kroglic pa je določil 24 dvobojev za svetovno skupino I in II. Dvoboji bodo v mestih po vsem svetu 3. in 4. ali 4. in 5. februarja 2023. Izbiro datumov določa država gostiteljica. Zdaj slovensko reprezentanco čaka nastop v kvalifikacijah za I. svetovno skupino proti Turčiji. Na tej stopnji tekmovanja so morali Slovenci marca priznati premoč Čilu, februarja pa upajo na ugodnejši razplet.

»Mogoče upamo na malce boljši žreb, kot je bil tisti proti Čilu, ampak to ni več v naših rokah. Bomo ob naslednji reprezentančni akciji pozorni in se pripravljali na naslednje tekmece,« je pred žrebom o prihodnosti v Portorožu dejal kapetan Grega Žemlja.