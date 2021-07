Avstrijka je kaznovala oklevanje favoritinj

Eugenia Bujak je bila zelo zadovoljna s svojim nastopom FOTO: KZS

Najboljša slovenska uvrstitev doslej

Avstrijska kolesarkaje zmagovalka cestne dirke na olimpijskih igrah v Tokiu. Na 137 km dolgi trasi je bila najhitrejša v ubežni skupini, ki jo je glavnina spustila predaleč v ospredje. Srebro je osvojila Nizozemka, bron Italijanka, slovenska predstavnicapa je bila 19.Cestno preizkušnjo so sicer kot velike favoritinje začele Nizozemke, a so se uštele v taktiki in komunikaciji, ki na olimpijskih igrah poteka brez radijskih zvez. Vse od prvega kilometra se je od glavnine odlepilo pet kolesark, ki so si nabrale deset minut naskoka. Med njimi je bila daleč najmočnejša amaterka Kiesenhoferjeva, ki vse od leta 2017 ni članica profesionalne ženske kolesarske karavane. Avstrijska državna prvakinja v kronometru je prispela v cilj s prednostjo 1:15 minute. V boju za drugo mesto je bila po samostojnem napadu najmočnejša Van Vleutenova, tretje pa je pripadlo Italijanki Longo Borghini (+1:29), ki se je manjši skupini favoritinj prav tako odpeljala v zadnjih nekaj kilometrih.Eugenia Bujak je dolgo držala stik z najboljšimi, na zadnjem krajšem vzponu pred prihodom na dirkališče Fuji pa je popustila in na koncu z zaostankom 2:28 minute zasedla 19. mesto. »Razmere so bile danes res težke in na tistem zadnjem vzponu mi je na koncu zmanjkalo malo moči. V drugi polovici se je dirka res razživela. Bilo je veliko skokov, menjave ritma in takrat je postalo zelo težko,« je priznala slovenska tekmovalka.Z nastopom pa je bila vendarle zelo zadovoljna, saj je aprila zaradi covida-19 izgubila tri tedne priprav, nato pa vnovič počasi iskala formo. »Manjkajo mi tudi tekme, nisem točno vedela, kje sem, in lahko potrdim, da je bil nastop zelo soliden. S trenerjem sva priprave izpeljala optimalno in zadovoljna grem lahko naprej, saj me čaka še tri mesece tekmovanj. Za nameček sem bila sama in vedno je lažje, če na takšni tekmi še kdo pomaga, je pa res, da se najboljšim vedno lahko priključiš, ko ti res gre.«Vseeno je to najvišja slovenska uvrstitev na cestnih dirkah na OI. V Londonu je bila namreč22. Bujakova se je rodila leta 1989 v Litvi. Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu leta 2013 v Firencah je tekmovala za Poljsko, od leta 2018 nastopa za Slovenijo. Med letoma 2014 in 2019 je tekmovala za klub BTC City Ljubljana, od leta 2020 pa za Ale BTC Ljubljana.1. Anna Kiesenhofer (Avt) 6:05:262. Annemiek Van Vleuten (Niz) + 1:153. Elisa Longo Borghini (Ita) 1:294. Lotte Kopecky (Bel) 1:395. Marianne Vos (Niz) 1:466. Lisa Brennauer (Nem) isti čas7. Coryn Rivera (ZDA)8. Marta Cavalli (Ita)9. Olga Zabelinskaja (Uzb)10. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan)