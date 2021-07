Blizu olimpijski kolajni še en slovenski judoist

V Mihaelu Žganku je danes vrelo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Ni veliko manjkalo, pa bi kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil še en slovenski judoist. V kategoriji do 90 kilogramov se je namreč, ki se od leta 2018 bori za Turčijo, izkazal s petim mestom.Nekdanji dolgoletni član najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku se je prebil do polfinala, v katerem je moral v podaljšku na zlato točko (vazari) priznati premoč Nemcu. Zatem je v dvoboju za bronasto odličje z iponom izgubil še z Uzbekistancem. Na poti do polfinala je Žgank v podaljških izločil Kubanca(z vazarijem), Američana(z vazarijem) in Nizozemca(z iponom).Judoist iz Migojnic pri Žalcu, ki bo 1. februarja prihodnje leto praznoval 28. rojstni dan, je do svetovnega prvenstva v Budimpešti 2017, na katerem je zablestel s srebrno kolajno, branil slovenske barve. Kmalu zatem se je zaradi boljših razmer za trening in življenje odločil za prestop v turško reprezentanco, vendar na slehernem koraku poudarja, da bo Slovenija pri njem vedno pred Turčijo.