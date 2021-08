Dončić besnel po tekmi: Kaj se je zgodilo? Zgodila se je Fiba!

Sodili Argentinec, Brazilec in Latvijec

je imel med tekmo veliko pripomb nad delom sodnikov. Celo selektorje po tesnem porazu z 89:90, napad za zmago Slovenije se je končal z blokadoob polaganju, dejal, da so se »pustili sprovocirati« sodnikom.Dončić, ki je tekmo sklenil z zgodovinskim trojnim dvojčkom, je po šele prvem porazu v članski reprezentanci po poročanju italijanskega 15min izrekel tudi nekaj ostrih obtožb na račun Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).»Fiba bo gotovo zadovoljna!« je menda zaklical kmalu po zadnjem pisku sirene, potem ko je še pred iztekom igralnega časa, ko so Francozi po blokadi Batuma žogo poslali na varno, jezen stekel k najbližjemu sodniku. Italijani trdijo, da je Dončić, ko je šel mimov prostoru za izjave, tudi jezno dodal: »Kaj se je zgodilo? Zgodila se je Fiba!«Obračun so sodili Argentinec, Brazilecin Latvijec, ki so slovenskim košarkarjem in klopi med obračunom – tako kot tudi Francozom – podelili tudi nekaj tehničnih napak. Slabih pet minut pred koncem tekme po metu Blažiča, ki se je že dotaknil spodnjega dela table in bil nato blokiran, si kljub protestom Slovencev vendarle niso ogledali posnetka, na drugi strani pa jezadel eno ključnih trojk za takratno vodstvo Francije z 82:78.