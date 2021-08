Doplihar na svoji paralimpijski premieri do 13. mesta

Kolesarji so med paralimpijskimi igrami, tako kot njihovi kolegi med olimpijskimi, ločeni od preostalih udeležencev, saj imajo tekmovanja v od Tokia dve uri oddaljeni Ojami pod goro Fudži. Dirkališče Fuji, ki je slovenskim kolesarjem in navijačem prineslo veliko veselja na olimpijskih igrah, pa zdaj gosti tudi najboljše paralimpijce na kolesih. Med njimi je prvič tudi Anej Doplihar. Novinec na paralimpijskih igrah je danes okusil tekmovalni prvenec, v kategoriji ročnih kolesarjev H3 pa ga je čakala prva od dveh preizkušenj; vožnja na čas je za njegovo kategorijo štela tri kroge po osem kilometrov.



Doplihar je na razgibani trasi, prevoziti so morali tudi dva dolga in zahtevna vzpona, vseskozi vozil s približno enakim ritmom in bil že na vmesnih časih po osmem in 16. kilometru na mestih, kjer je nazadnje tudi končal svoj paralimpijski prvenec. Na koncu je za najhitrejšim zaostal 3:44 minute, v ospredju pa se je za zmago udarila četverica kolesarjev. Najboljši je bil po 24 kilometrih Avstrijec Walter Albinger, ki je za le 1,89 sekunde ugnal Nemca Vica Merklena, bron si je priboril Španec Luis Miguel Garcia Marquina. Brez kolajne pa je ostal ruski kolesar Ruslan Kuznjecov, ki je tretje mesto zgrešil za manj kot sekundo.



»Zdaj sem predvsem utrujen, z vožnjo pa sem zadovoljen, občutek je bil dober. Taktika, ki sva jo naredila z Luko, je dobro delovala in komaj čakam, da vidim rezultate,« je takoj po prihodu v cilj dejal 28-letnik iz Dornberka. »Na ravnini sem se nekoliko 'šparal', nisem napadal, v enem krogu sta bila dva dolga klanca. V celi dirki je bilo pol ure vožnje na maksimum. Predvsem sem gledal na povprečne vate, s tem sem zadovoljen, moramo pa narediti analizo in videti, kako dobra je ta uvrstitev,« je o analizi tekme dejal Doplihar.

Sprememba trase mu je odgovarjala

Zanimivo pa je, da je trasa pri parakolesarjih potekala v obratni smeri kot na olimpijskih igrah, torej so ciljno črto na ciljni ravnini dirkališča prečkali z druge strani.



»Trasa je bila nekako drugače postavljena kot na OI. Meni je odgovarjala, sicer nisem navajen tako hribovitih kronometrov z do desetodstotnimi klanci. S samo vožnjo sem zadovoljen in komaj čakam cestno dirko,« je še dodal Doplihar.



O tem, kaj mu pomeni prvi nastop na igrah, pa je dejal: »Za razmislek bom potreboval malo več časa. A že na samem štartu sem imel pravi občutek, da sem na pravem, največjem tekmovanju. Poseben občutek je dirkati, veš, da si med najboljšimi in to ti da dodaten plus, ko ti je najtežje.«

Razmere v tem trenutku idealne za dirkanje

Trener Luka Kovic je bil po prvi paralimpijski tekmi tudi zadovoljen z doseženim: »Proga je bila zelo tehnična in zahtevna, veliko spustov in ozkih zavojev. Za parakolesarje kar neobičajna. Anej jo je odvozil zelo uspešno, bil je stalen v vseh krogih, kar je plus za naslednja tekmovanja.«



V torek ni bilo prevroče, običajno vročino zadnjih dni je zamenjala oblačnost, celo z občasnim rahlim dežjem.



»Pripravljali smo se na vročinske razmere, upal sem, da bo topleje. A glede na trenutne razmere se ne pritožujem, saj so idealne za izvedbo dirk,« je trener slovenske ekipe menil o vremenskih razmerah. »Prva četrtina tekmovalcev je zelo izkušenih, imajo že veliko iger za sabo. A razlike v Anejevi skupini okrog desetega mesta so majhne in vrh je lažje dosegljiv in realen v naslednjih letih. Je pa res, da se tukaj ne samo Anej, ampak vsa ekipa še uči za naslednje igre v Parizu,« je o konkurenci v tej kategoriji dejal Kovic.



Že v sredo bo imel Doplihar na igrah še drugi nastop, popoldne po japonskem času oziroma dopoldne po slovenskem ga čaka še cestna dirka.

