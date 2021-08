Fabčič zadovoljen po kvalifikacijah v težkih razmerah

Z 20. dosežkom je Dejan Fabčič v svoji kategoriji za nasprotnika v prvem kolu dobil Mehičana Samuela Molino. Lokostrelsko dogajanje v parku Yumenoshima je, tako kot v prejšnjih dneh na treningih, precej močno zaznamovalo tudi vreme. Najprej vročina, saj je bilo sredi popoldneva krepko čez 30 stopinj Celzija, predvsem pa veter, ki na tem prizorišču nenehno spreminja smer in moti tekmovalce.



Na to podrobnost je Fabčič opozarjal že po treningih, tudi danes pa jo je močno občutil. V nekaj serijah je imel precej slabše dosežke od pričakovanih, a je to nadoknadil z nekaj boljšimi serijami. Po kvalifikacijah, v katerih je zbral 603 točke, kar je bilo dovolj za 20. mesto med 32 tekmovalci, je za tekmeca dobil 13., Mehičana Molino, ki je imel le šest točk boljši izid.

Zmagal je Iranec Gholamreza Rahimi s 644 točkami, kar je nov paralimpijski rekord.



»Nekatere puščice so dobre letele, vmes pa so bile tudi napake. Nekaj serij je bilo slabih, nekaj pa odličnih, celo boljših, kot sem želel. Rezultat je nekaj srednjega, upal sem na malo več, a tekma je tekma, prisotna je tudi teža tekmovanja. Ampak to je v okviru dosedanjih rezultatov,« je dejal Fabčič o razmerah na strelišču in o tem, kako je zadovoljen z doseženim.

Veter, kakršnega še ni občutil

»Danes je še najmočneje pihalo. Nikjer doslej še nisem srečal takšnega vetra. Včasih čutim veter na loku, pri tarči pa je vse mirno. Ali pa obratno. In v takih trenutkih res ne veš, kam bi meril. Skušala sva prilagajati merilno napravo, včasih bolj uspešno, včasih malo manj,« je Fabčič opisal težave z vetrom.



Finalni del ga čaka šele naslednji teden, saj bodo dvoboji na izpadanje potekali naslednji petek. Tako bo imel tudi dovolj časa za pripravo, a v finalnem nastopu bo prizorišče drugo, ograjeno in z drugačnimi vetrovnimi razmerami.



»Tam so drugačne razmere. S treh strani so tribune, čeprav bodo prazne, so neke vrste zavetje. Zelo lepo je, upam pa, da bo veter vsaj malo bolj miren,« je o zadnjem delu tekmovanja dejal Fabčič.

Tehnični popravki tudi za izboljšanje samozavesti

Po petkovi tekmi je bila precej zadovoljna tudi trenerka Brina Božič. Ocenila je, da je Fabčič nastopil solidno.



»Tekma je bila zahtevna, s trenerskega vidika sem bila zadovoljna, zdaj imava nekaj dni, da se lahko res pripraviva na nadaljevanje. Najprej nekaj počitka, s čim manj vročine, potem pa naprej treningi z rahlimi tehničnimi popravki, da dobi še nekaj samozavesti, da bo lažje vstopil v drugi del,« je načrte za naslednji teden orisala trenerka.



Izpostavila pa je tudi psihološki pritisk tekme, ko lahko tekmovalec na treningih dosega zelo dobre rezultate, a se pomembnost uradnega tekmovanja nato takoj pozna pri mirni roki.



»Tekma je nekaj čisto drugega, pri našem športu ni značilno, da na tekmovanjih dosegaš osebne rekorde. Tukaj čutiš več pritiska, na gibalno sposobnost zelo vplivajo čustva. Tako kot sva končala kvalifikacije, mislim, da je teden dni časa ravno dovolj, da se spočije, da si začne zaupati in lahko mirno nastopi,« pa je trenerka izpostavila psihološki pritisk in velik časovni razmik do finalnega dela.

