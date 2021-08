Francozi bodo težak, a ne nepremagljiv tekmec

Ključ do zmage obramba in število razpoloženih igralcev

Peter Vilfan (desno) v družbi Saša Dončića, Lukovega očeta. FOTO: Drago Perko



Francozi agresivno nad Dončića

Nemci niso izbirali prijemov pri spremljanju Luke Dončića (na tleh) in v bran mu je moral stopiti tudi mirni Jaka Blazič (11). FOTO: Aris Messinis/AFP



Slovenci s samozavestjo serijsko

Boris Zrinski je vodil slovensko reprezentanco v letih 1997-2001. FOTO: Leon Vidic/Delo



Olimpijski turnir eden najbolj izenačenih doslej

Francoski košarkarji bodo v četrtkovem polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu težka ovira za Slovence, a nikakor ne nepremagljiv. Pomembna bo igra v obrambi, se strinjata nekdanji odlični košarkarin, ki je bil v letih 1997–2001 selektor reprezentance. Oba sta v pogovoru za STA izpostavila izjemno samozavest slovenskih košarkarjev.»Francozi bodo izjemno težak nasprotnik,« je ocenil Vilfan, ki je leta 1978 na Filipinih osvojil naslov svetovnega prvaka v dresu jugoslovanske izbrane vrste, že dolgo vrsto let pa je televizijski komentator. Meni, da bodo morali slovenski košarkarji za zmago prikazati novo najboljšo predstavo.»Ne bojim se, da ne bi bili motivirani in borbeni do skrajnosti, da ne bi naredili vsega za zmago, verjamem vanje,« je dejal Vilfan. Na četrtkovi tekmi bo po njegovem mnenju ključna obramba: »Ločiti bomo morali francoske zunanje igralce od visokih pod obročem,« je dejal.Podobno meni Zrinski in pravi da bosta ključa do zmage obramba in številčnost razpoloženih igralcev v slovenskem napadu. »Izjemno pomemben pa bo tudi skok v napadu in obrambi, kajti skakalna linija Francozov je zelo,« je poudaril. Zrinski si želi, da bi imelv četrtek takšen skakalni dan, kot ga je imel na torkovi tekmi z Nemci. »Prav tako, da bi se razigrala šein, pomembna pa bosta tudiin, ki bosta morala s svojo agresivnostjo prisiliti nižje francoske igralce k slabšemu organiziranju napadov,« je nanizal.Tako Vilfan kot Zrinski sta prepričana, da se bodo Francozi agresivno lotili slovenskega superzvezdnika. Verjetno bo deležen podobne grobosti kot na tekmi z Nemci, opozarja Zrinski. »A Dončić je mojster te igre, pokazal je veliko širino, zna končati napad z metom, zna razigravati soigralce, zna zelo dobro sodelovati zin menim, da bo od te naveze na tej tekmi veliko odvisno in bo delala velike težave francoski obrambi.«Zrinski je z doslej prikazanim na olimpijskem turnirju zadovoljen. Tako kot Vilfan je pohvalil delo strokovnega štaba zna čelu, ki je našel pravi recept za unovčenje izjemne kemije med igralci. »Na vsaki tekmi so prikazali širok repertoar,« je dejal o slovenskih košarkarjih.V tej maniri bodo Slovenci po Vilfanovem mnenju morali igrati tudi v četrtek ob 13. uri. Dončić bo moral biti v svoji polni sposobnosti, ključna opora soigralcem, vsi drugi pa bodo morali biti razigrani. »Potrebovali bomo tri, štiri, pet razigranih igralcev,« je dodal.Zrinski opaža veliko stopnjo samozavesti slovenskih košarkarjev. »Ta je navzoča tudi v trenutkih, ko igra ne steče, kot si želijo, čeprav je takšnih trenutkov zelo malo,« je zaznal. Samozavest pri slovenskih košarkarjih opaža tudi Vilfan, ki meni, da se je pomemben mejnik v tem pogledu zgodil na evropskem prvenstvu 2017. Takrat se je samozavest stopnjevala, reprezentanca pa je na poti do evropskega naslova tudi prebila zid, ki je marsikdaj predstavljal oviro do uspehov preteklih izbranih vrst v ključnih trenutkih.»Take samozavesti, prepričanja vase, v svojo igro, kot jo imajo ti fantje, ni imela še nobena slovenska reprezentanca, verjetno tudi v drugih športih ne,« je ocenil. V takšnem mnenju ga dopolnjuje Zrinski, ki meni, da bi se marsikatera ekipa v kolektivnih športih lahko učila od tega moštva.Kot še ocenjuje, na samozavest zagotovo vlivajo rezultati. Ostati neporažen po toliko tekmah, vključno s kvalifikacijskim turnirjem, je zagotovo obet, da igralec lahko stopi na teren neobremenjen. »Ni spogledovanja, zakaj slaba izbira nekega meta ali napaka v obrambi, vsi gredo čez to,« je dejal.Vilfan je izpostavil še eno lastnost slovenske reprezentance. »Mislim, da še nismo imeli reprezentance, ki bi bila tako enotna, ki bi dihala tako kot eden, poleg tega pa imela tudi kakovost,« je dejal. Spomnil je na Dončića in dejal, da se je okoli njega zbala skupina izvrstnih posameznikov, ki njegovo vrhunskost maksimalno izkoriščajo, je ocenil.O olimpijskem turnirju v Tokiu meni, da gre za enega najbolj izenačenih doslej. »V polfinalu so res štiri najboljše ekipe,« je dejal Vilfan, ki se mu zdi avstralska reprezentanca odlična in ni prepričan, da jo bodo Američani premagali. Avstralce pa je posebej izpostavil tudi Zrinski. Slovenska ekipa pa je po njegovih besedah tista, ki je prikazala nek drug trend košarke, torej bolj raznovrstno, napadalno igro, ki izhaja tudi iz dobre obrambe.