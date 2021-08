Francozi zlati na odbojkarskem turnirju

Odbojkarji Francije so novi olimpijski prvaki. V Tokiu so v finalu po razburljivi predstavi, polni preobratov, premagali odbojkarje Ruskega olimpijskega komiteja s 3:2 (23, 17, -21, -21, 12). Bron so si priigrali Argentinci. Za Francoze je to daleč največji olimpijski uspeh in sploh prva medalja v tem športu na OI. Doslej so bili najboljši osmi leta 1988 v Seulu, na prejšnjih igrah 2016 v Riu pa deveti.



Ruski odbojkarji pa so z uvrstitvijo v finale in današnjim srebrom spet pri olimpijski medalji. Ta se jim je v Riu 2016 izmuznila po porazu z ZDA v tekmi za tretje mesto. Med letoma 2000 in 2012 so Rusi sicer osvojili štiri medalje, leta 2012 so bili v Londonu zlati.



