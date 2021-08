Izjemen svetovni rekord Warholma, skok v daljino Malaiki Mihambo

Malaika Mihambo zlata v skoku v daljino

Nemka, ki ima po očetu tanzanijske korenine, je takole proslavila zmago v Tokiu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Za zlato kolajno je Norvežans časom 45,94 sekunde izboljšal svoj prejšnji rekord, ki ga je pri 46,70 postavil v Oslu 1. julija letos. Ta finalni obračun je postregel z najboljšim tekom v zgodovini discipline in kopico rekordov. Američanje na drugem mestu s 46,17 dosegel drugi izid vseh časov in severnoameriški rekord, južnoameriškega pa je za bron tekel Brazilec(46,72). Slednji je sedaj tretji na zgodovinski lestvici izidov na nizkih ovirah.Petindvajsetletni Warholm je začel zelo hitro, skorajda brez gibanja gornjega dela telesa je dobesedno preletel ovire v prvih 200 metrov. Tedaj si je pritekel že precej prednosti in vprašanje je bilo le, ali bo v takem ritmu tudi zdržal. Benjamin ga je v ciljni ravnini resno izzval, a je Norvežan našel dovolj energije, da je prvi prečkal ciljno črto.Izid Warholma, dvakratnega zaporednega svetovnega in aktualnega evropskega prvaka, je izjemen. V zgodovini je le pet tekačev teklo pod 47 sekundami, od teh trije v tokratnem finalu v tokijski prestolnici.iz Katarja je v Parizu 30. junija 2018 tekel 46,98,iz ZDA pa 46,78 za olimpijsko zlato v Barceloni 6. avgusta 1992. Tedaj je zrušil svetovni rekord legendarnega rojaka, ki je s 47,02 rekord postavil leta 1983 v Nemčiji.Temu Mosesovemu izidu sta se tokrat približala na četrtem mestu z rekordom Britanskih deviških otokov(47,08), ki je sedaj osmi tekač v zgodovini na 400 metrov ovire, in prej omenjeni Samba, ki je bil peti s 47,12 sekunde.Nemkaje osvojila zlato kolajno v skoku v daljino. Svetovna prvakinja je skočila natančno sedem metrov. Druga je bila Američankas 6,97 metra, toliko pa je skočila tudi Nigerijka, ki pa je imela slabši drugi skok od predstavnice ZDA.Bronasta na OI v Riu de Janeiruiz Srbije, nekdanja evropska prvakinja in trikratna dvoranska evropska prvakinja, je bila s 6,91 m iz druge serije četrta. Prav tako v drugem skoku je na tretje mesto prišla Mihambojeva s 6,95 m. Ta pa je svoj izid sezone dosegla v zadnji seriji in tedaj prehitela vse tekmice.Nigerijka je s 6,97 m vodila od prve serije naprej, v tretji jo je prehitela Reesejeva (6,97 m), ki so ji v njenem predzadnjem skoku namerili 6,95 m, v zadnjem skoku tekme pa 6,84 m. Tik pred tem je Nigerijka kljub 6,90 m ostala na tretjem mestu, ker je v tej šesti seriji dosegla svoj drugi izid.Malaika Mihambo je tako združila olimpijski, evropski in svetovni naslov na prostem. Slednjega je osvojila leta 2019 v Dohi, leto poprej pa je v Berlinu postala tudi prvakinja stare celine. Na letošnjem dvoranskem EP na Poljskem pa je bila srebrna. Reesejeva je štirim naslovom svetovne prvakinje na prostem in trikratne v dvorani dodala drugo olimpijsko srebro po igrah v Riu de Janeiru, zlata pa je bila na OI v Londonu 2012. Tako kot na SP v Dohi je bila tudi tokrat tretja Ese Brume.