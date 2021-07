Imela je občutek, kot da bi ji iz gležnjev vlekel vezi navzgor

V nadaljevanju preberite:

Kako je Ana Velenšek podoživela svoj križev pot do bronaste kolajne na prejšnjih poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kakšna so njena pričakovanja za jutrišnji nastop v Tokiu, koliko so v povprečju tekmice težje od 30-letne judoistke iz Šmartnega v Rožni dolini, kaj je povedala o svojem dolgoletnem trenerju Marjanu Fabjanu, kako ji je strgane vezi čudežno pozdravil zdravilec Mohamed Khalifa ...