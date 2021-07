Lukova samozavest tudi na Japonskem zelo nalezljiva

Aleksej Nikolić verjame, da lahko Slovenija pride daleč. FOTO: Matija Djanjesic/Cropix

Aleksander Sekulić je navdušen nad odnosom igralcev. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Dva dni po prihodu na Japonsko so se prek zooma javili slovenski košarkarji, ki se na okoliščine privajajo v mestu Fukui. v Sredo se bodo odpravili v olimpijsko vas v Tokiu, v ponedeljek jih v dvorani Saitama čaka prva tekma proti Argentini.»Vse skupaj je malce nenavadno. Protikoronski ukrepi so zelo strogi, vsak dan nas testirajo, v hotelu imamo svoje koridorje, da z nikomer ne pridemo v stik. Na ulicah je malo ljudi, pri nas v Sloveniji je vendarle zdaj situacija precej boljša,« je povedalin dodal, da so se vsi igralci zelo hitro prilagodili na časovno razliko.»Zelo pogrešamo tekme in komaj čakamo, da se začne. Prišli smo zmagovat. Vsi želijo poseči po kolajni, zakaj ne bi tudi mi. Ne bi pa ničesar napovedoval. Sami najbolje vemo, česa smo sposobni,« je bil malce skrivnosten vselej nasmejani organizator igre in desna roka zvezdnika: »Luka je kljub mladosti prevzel vlogo liderja. Njegova želja po zmagi je neverjetna in nalezljiva.«Slovenci so bili na poti skoraj dva dni. Na Japonsko so prek Benetk in Amsterdama prispeli v soboto zvečer in se nastanili v mestu Fukui, kjer imajo trening center. Čez teden dni jih ob 6.40 po slovenskem času čaka olimpijski debi. »Argentina ima zelo dobro zunanjo linijo,je dirigent,kljub 41 letom motor ekipe. Mislim, da so to že njegove četrte olimpijske igre. Argentinci so zelo nevarni, gojijo južnoameriški način igre, tudi malce umazan. So zelo talentirani, znajo igrati košarko, kar so pokazali na velikih tekmovanjih. Začeli smo detaljno proučevati njihovo taktiko, do ponedeljka bomo pripravljeni,« Nikolić spoštuje tekmece, a se jih ne boji.Selektorje v deželo vzhajajočega sonca pripeljal isto dvanajsterico, ki si je v Kaunasu priborila olimpijsko vozovnico. Dobra novica je, da so vsi zdravi. »Za nami so štirje treningi, fantje so se kar malce presenetljivo hitro privadili na časovno razliko, tudi utrujenost zaradi potovanja je kmalu izginila. Imamo odlične razmere za delo, ljudje so prijazni in nam ustrežejo na vsakem koraku. Počutimo se kot pravi zvezdniki. Opažam, da pri igralcih narašča pozitivna neučakanost,« je nad vzdušjem v ekipi navdušen selektor, ki se predvsem ukvarja s pripravo na Argentino, en član strokovnega štaba pa ima za nalogo spremljanje Japonske, ki rada postavi consko obrambo. Španci, zadnji tekmeci v predtekmovanju, vendarle niso neznanka.»Čutiti je željo po tem, da bi se radi čim prej preselili v olimpijsko vas in zares začutili olimpijski duh. Vidi se, da so igralci po dveh tednih željni tekme. Ko se bo začelo, bo to eksplozija emocij,« pravi Sekulić, ki pa bo moral znati tudi brzdati čustva, ko bo šlo zares. To mu bo veliko lažje z Dončićem ...»Z njim in njegovo samozavestjo se zdi vse lažje. Čeprav je eden največjih zvezdnikov v ligi NBA, zanj ni nič samoumevnega. Ves čas se želi dokazovati in to prenaša na igralce, saj želijo vsi biti boljša verzija sebe. Z mirnostjo in razigranostjo vsem vliva določeno mero zaupanja,« dodaja Sekulić, ki verjame, da bodo igralci ohranili in še nadgradili raven forme in telesne pripravljenosti iz Litve. »Težji del priprav smo opravili v Radovljici, zdaj se bolj ukvarjamo z uigranostjo, obrambo in taktiko.«Slovenijo je Fiba uvrstila na peto mesto med 12 udeleženkami. »To si štejemo v čast, saj kaže na to, kako nas drugi cenijo. Ampak te lestvice niso nobeno jamstvo. Verjamem, da nam bo to samo dalo še večji motiv in ne pritisk,« je še povedal selektor Sekulić.