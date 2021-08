Mok zaradi žaljivk preiskuje rusko televizijo

Na dveh priljubljenih kanalih so voditelji skupaj z gosti žaljivo govorili o LGBTQ-športnikih, poroča New York Daily News. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je že stopil v stik s pogodbenim partnerjem za prenos iger v Rusiji in ob tem poudaril načela olimpijske listine.



Pogosti tarči sovražene retorike na državno financirani ruski televiziji sta bila novozelandska dvigalka uteži Laurel Hubbard, ki je v Tokiu nastopila kot prva odprta transseksualka na olimpijskih igrah, in britanski skakalec v vodo Tom Daley, ki je gej.



Med drugim je s homofobnimi in transfobnimi izjavami na televiziji nastopil poslanec Aleksej Žuravljov. Politik je bil gost pogovorne oddaje, v kateri je med drugim dejal, da je zgrožen nad geji in transeksualci ter da strogo nasprotuje taki »sprevrženosti«. Iz predstavnikov skupnosti LGBTQ se je norčevalo tudi več drugih politikov.



Tiskovni predstavnik Moka je dejal, da so od pogodbenega partnerja za prenos olimpijskih iger v Rusiji že zahtevali pojasnila. Hkrati so jih spomnili na temeljna načela olimpijske listine, med katerimi je tudi gradnja mirnega in boljšega sveta brez diskriminacije.

