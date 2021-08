V ringu slavje nekdanje nogometašice, Američani tudi v Tokiu brez zlata

Svetovna amaterska boksarska prvakinja Lauren Price je za premierno olimpijsko zlato odličje v finalu olimpijskih iger v dvorani Kokugikan v Tokiu premagala tekmico iz Kitajske Čian Li z izidom 5:0.



Nizozemska boksarka Nouchka Fontijn in Zenfira Magomedalijeva, ki nastopa pod neodvisnimi simboli Ruskega olimpijskega komiteja, sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili bronasti kolajni v kategoriji 69 do 75 kilogramov.



Sedemindvajsetletna Priceova, svetovna in evropska prvakinja leta 2019, je slavila nad 22-letno svetovno podprvakinjo in srebrno iz Ria 2016 Fontijnovo s 3:2 po sodniški odločitvi. V drugem polfinalu je 31-letna Lijeva premagala dve leti starejšo Rusinjo po sodniški odločitvi s 5:0. Kitajka je slavila na svetovnem prvenstvu leta 2018, na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu pa je bila tretja.

Jalolov zlat v supertežki kategoriji, Američani brez prvaka že od Aten

Bahodir Jalolov iz Uzbekistana je zmagovalec olimpijskega turnirja v supertežki kategoriji nad 91 kilogramov. V finalu je v treh rundah s 5:0 premagal Američana Richarda Torreza mlajšega. Bron sta osvojila Kamšibek Kunkabajev iz Kazahstana in Frazer Clark iz Velike Britanije. Jalolov, svetovni prvak v amaterskem boksu v supertežki kategoriji, je Clarka v polfinalu premagal z nokavtom, enako je Torrez podrl na tla tekmeca iz Kazahstana.



A Torrez v finalu ni bil kos višjemu, več kot dva metra visokemu silaku iz Uzbekistana Jalolovu. Združene države Amerike tako v amaterskem boksu ostajajo na igrah v Tokiu brez olimpijskega boksarskega naslova. Zadnji Američan z naslovom olimpijskega prvaka v amaterskem boksu je Andre Ward, ki je bil zlat v poltežki kategoriji pred 17 leti na olimpijskih igrah v Atenah.



Irska boksarka Kellie Anne Harrington je osvojila zlato kolajno v lahki kategoriji. Enaintridesetletna boksarka iz Dublina je v finalu s 5:0 po točkah premagala tri leta mlajšo Brazilko Beatriz Ferreiro, odličje bronastega leska sta osvojili Finka Mira Marjut Johanna Potkonen in Tajka Sudaporn Seesondee.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: