S protestnim sedenjem na ringu je želel svetu poslati sporočilo

Mourad Aliev je po prvi rundi vodil proti Frazerju Clarku (desno). FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

V (olimpijskem) boksu je pravzaprav na slehernem turnirju obilo pripomb nad sojenjem. Nič drugače ni v Tokiu, kjer ne manjka spornih odločitev. Na olimpijskih igrah se je močno oškodovanega počutil francoski orjakPotem ko ga je sodnik v ringu, Američan, v drugi rundi četrtfinalnega obračuna v supertežki kategoriji proti Britancudiskvalificiral zaradi udarcev z glavo, je popolnoma izgubil živce. Najprej je svoj ščitnik za zobe pljunil iz ust in ga brcnil, zatem pa je še besno zamahnil z roko proti televizijski kameri. Po odločitvi je Aliev, ki je prvo rundo dobil s 3:2, protestno obsedel na ringu za pol ure.»To je bilo popolnoma nepošteno! Bil sem na dobri poti k zmagi, ko so me ustavili, rekoč, da sem izgubil. In to brez kakršnegakoli opozorila! To je bila sabotaža,« je bentil 26-letni Francoz, ki je ob tem pribil, da se je vse življenje pripravljal za to tekmovanje, zaradi česar je njegov izbruh besa normalen.S sedenjem na ringu je želel svetu poslati sporočilo o tem, kakšne stvari se dogajajo v boksu. »To je življenje, to so bile moje sanje. Ukradli so mi jih, ne da bi znali razložiti, zakaj,« je zmajeval z glavo Aliev.