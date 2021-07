Rajmond Debevc je slovenski rekorder z osmimimi nastopi na olimpijskih igrah. FOTO: Igor Zaplatil

Gruzijska strelkav Tokiu tekmuje na svojih devetih igrah, s čimer je postala prva športnica z devetimi nastopi na poletnih olimpijskih igrah. Na devetih OI je tekmoval tudi latvijski strelec, medtem ko je slovenska legendazbral osem olimpijskih nastopov.Triinpetdesetletna Salukvadze je na OI prvič tekmovala leta 1988 v Seulu in od takrat ni izpustila nastopa na največjem športnem dogodku. Na svojih prvih igrah je bila tudi najuspešnejša, saj je osvojila zlato v streljanju z zračno pištolo na 10 m in srebro v disciplini malokalibrska pištola na 25 m.»Spomnim se, da po zmagi v Seulu nisem mogla ne spati, ne jesti, nič. To je bil trenutek nepopisnega veselja. Še zdaj lahko to občutim za trenutek,« je za spletno stran Olympics.com povedala Gruzijka, ki pravi, da njen oče ni verjel, da ženska lahko strelja.»Zame je pištola samo športni pripomoček, nič drugega. Največja zalogaj je, da gre za zelo psihološki šport.«Dodala je, da jo naprej žene adrenalin, ki ga občuti po zmagi. Svoj komplet odličij je z bronom dopolnila v Pekingu, ko je bil z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 m bronast tudi Debevc.Salukvadze se je v zgodovino vpisala tudi v Riu 2016, saj sta s sinom Cotnejem Mačavarianijem postala prva mati in sin, ki sta nastopala na istih OI.Igre v Seulu so v lepem spominu ostale tudi danes 74-letni Kuzminsu, saj je v Južni Koreji osvojil zlato odličje. Latvijec je sicer na OI debitiral v Montrealu 1976, v Barceloni 1992 pa je osvojil še srebrno kolajno. Njegove zadnje OI so bile v Londonu 2012, kjer je nastopil po povabilu Mednarodne strelske zveze (Issf).Igre v Londonu so bile zadnje tudi za Debevca, ki je tam osvojil drugo bronasto olimpijsko odličje. Najbolj nepozabne igre za Slovenca, ki prvič na OI tekmoval v Los Angelesu 1984, pa so bile v Sydneyju 2000, kjer je Sloveniji priboril prvo zlato olimpijsko odličje v samostojni državi.»Igre v Sydneyju 2000 so mi ostale najbolj v spominu. Ne le zaradi moje zlate kolajne, ampak zaradi sijajnega in sproščenega vzdušja. Igre so bile na sporedu septembra, ko so tam spomladanske temperature, kar mi zelo ustreza, v primerjavi z nekaterimi drugimi igrami pa tudi nadzor in režim v sami olimpijski vasi ni bil tako strog. V času teh iger je bil celoten občutek zelo prijazen in sproščujoč,« je pred časom v pogovoru za STA dejal 58-letni Slovenec, ki s svojimi rezultati še vedno navdušuje.Na letošnjem EP v Osijeku je Debevc osvojil dve bronasti kolajni.Devet olimpijskih nastopov ima sicer še avstrijski jadralec, medtem ko je z desetimi rekorder Kanadčanv konjeništvu.