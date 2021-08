Parchment presenetil na 110 metrov z ovirami, prvo odličje za Burkino Faso

Potem ko je Američan Grant Holloway vodil večino teka, je Hansle Parchment do zmage prišel z močnim zaključkom čez zadnjo oviro in v cilj pritekel s časom 13,04 sekunde, pet stotink hitreje od Hollowaya. Holloway se je moral v zaključku za srebro boriti še z enim Jamajčanom, Ronaldom Levyjem, ki je bil na koncu za stotinko sekunde počasnejši na tretjem mestu.

Pichardu zlato v troskoku, prva kolajna za Burkino Faso

Portugalec Pedro Pichardo je zmagal v troskoku. Z dosežkom 17,98 metra je postavil državni rekord. Kitajec Jaming Žu je bil z osebnim rekordom 17,57 metra drugi, Hugues Zango iz Burkine Faso pa tretji (17,47 metra). To je prva olimpijska kolajna za Burkino Faso doslej.



Pichardo je na mestu olimpijskega prvaka nasledil Američana Christiana Taylorja, ki je slavil na igrah v Londonu 2012 in Riu 2016, letos pa zaradi pretrgane ahilove tetive ni mogel braniti naslova.

Crouser olimpijski rekord in zmago posvetil dedku

Američan Ryan Crouser je zmagovalec olimpijskega tekmovanja v suvanju krogle v Tokiu. Z olimpijskim rekordom 23,30 metra je v zadnjem metu potrdil prednost pred rojakom Joejem Kovacsom na drugem mestu in Thomasom Walshem iz Nove Zelandije na tretjem.



Crouser je svoj olimpijski rekord, ki ga je postavil na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu, izboljšal za 78 centimetrov. S tem je za svetovnim rekordom, ki je prav tako v njegovi lasti, zaostal za le sedem centimetrov. Kovacs je kroglo za drugo mesto vrgel 22,65 metra, Walsh za tretje pa 22,47 metra.



Zmago je Crouser proslavil z zastavo ZDA na ramenih, kavbojskim klobukom na glavi in z napisom v roki: »Dedek, uspelo nam je. Olimpijski prvak 2020.«

