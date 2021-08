Peršetova predzadnja, morala na infuzijo

Špela Perše je debitirala na OI. FOTO: Igor Mali

Po 14. mestu popustila

Brazilska daljinska plavalkaje osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu. Devetindvajsetletna Južnoameričanka je 10-kilometrsko preizkušnjo v tokijskem zalivu preplavala v času 1:59:30,8 ure in za 0,9 sekunde prehitela drugouvrščeno Nizozemko, sicer olimpijsko prvakinjo iz Ria de Janeira 2016.Tretje mesto je z zaostankom 1,7 sekunde osvojila Avstralka. Edina slovenska predstavnica Radovljičankaje v konkurenci 25 plavalk osvojila 24. mesto, za Brazilko je zaostala 9:02,2 minute.»Ne vem točno, kaj naj rečem, a z uvrstitvijo nisem zadovoljna. Že od samega začetka se nisem počutila prav dobro v vodi. Kljub vroči vodi so me grabili krči in težko sem plavala. Potem tekma seveda ni stekla, kot bi si želela, Mislim, da sem bila bolje pripravljena, kot sem pokazala danes, a očitno ni bil moj dan,« je po tekmi povedala Peršetova in potarnala, da je bila voda zanjo tokrat pretopla.»Špela je dobro plavala do tretjega obrata. Začela je na 19. mestu, našla priključek z najboljšimi in napredovala celo do 14., potem pa je presenetilo tudi mene, da je naenkrat zaostala. Ko so jo začeli grabiti krči, je nehala uporabljati noge in na olimpijskih igrah potem nisi več konkurenčen. Pomembno je, da je vztrajala do konca, saj je to vendarle olimpijski nastop,« pa je po tekmi povedal trenerin dodal, da je dala njegova varovanka res vse od sebe, po vrnitvi v olimpijsko vas je morala zaradi dehidracije in utrujenosti celo na infuzijo.