Postala prva, ki je osvojila tri zlate kolajne na 800 m

»Sem vesela, a hkrati v bolečinah«

Avstralka Emma McKeon FOTO: Oli Scarff/AFP



V Tokiu se je podpisal pod tretjo zlato kolajno

Američan Caeleb Dressel FOTO: Oli Scarff/AFP

Predzadnji dan plavalnega sporeda na olimpijskih igrah v Tokiu so zaznamovali Američanainter AvstralkaLedeckyjeva je postala prva plavalka, ki je osvojila tri zaporedne zlate kolajne na 800 m, Dressel je prišel do tretjega zlata, McKeonova pa se je podpisala že pod peto kolajno na letošnjih igrah.Štiriindvajsetletna Ledeckyjeva je že pred devetimi leti pri vsega 15 letih prvič slavila na 800 m, nato je bila nadvse prepričljiva še v Riu 2016, tokrat pa se je morala na koncu kar potruditi za zlato, saj se ji je na koncu na dobro sekundo približala Titmusova.V prvi izjavi po osvojeni sedmi zlati kolajni na OI v karieri je bila povsem izmučena. »Izjemno je, res sem si želela zaključiti tekmovanje na pravi način. Sem vesela, a hkrati v bolečinah,« je dejala Ledeckyjeva. »Vedela sem, da bo to zame zahtevna preizkušnja. Sem boljša plavalka na 200 in 400 m, zato sem zadovoljna s srebrom na 800 m. Katie je v tej disciplini na povsem drugi ravni,« je po novem dvoboju v bazenu dejala Titmusova.Na igrah v Tokiu je Ledeckyjeva osvojila drugo zlato in skupno četrto v deželi vzhajajočega sonca. Pred tem je bila najboljša še na 1500 m prosto. S štafeto 4 x 200 m je osvojila srebro, na 400 m prosto pa jo je ugnala prav Titmusova. Na 200-metrski razdalji je ostala brez odličja.Še kolajno več ima v Tokiu Avstralka McKeonova. Izkušena 27-letna plavalka iz Wollongonga v Novem južnem Walesu je danes prejela bron z mešano štafeto na 4 x 100 m mešano. Pred tem je slavila v ženski štafeti 4 x 100 m prosto in na 100 m prosto, še dve bronasti kolajni pa je osvojila na 100 m delfin in 4 x 200 m prosto v ženski štafeti.Avstralci so morali v današnji štafetni preizkušnji priznati premoč zmagovalcem Britancem in Kitajcem. Velika Britanija je na krilih Adama Peatyja slavila v času novega svetovnega rekorda v disciplini, ki je bila prvič del olimpijskega sporeda.V času svetovnega rekorda je slavil tudi. Na 100 m delfin je bil najboljši s časom 49,45, kar je bilo pet stotink hitreje od rekorda, ki ga je postavil na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju v Južni Koreji pred dvema letoma. Blizu mu je z izjemnim finišem prišel Madžar, ki je s časom 49,68 postavil evropski rekord. »To je bil zabaven dvoboj in atraktivna preizkušnja za naš šport. Dobro sem plaval, a telo ni bilo takšno, kot sem pričakoval. Delal sem s tem, kar sem imel, včeraj sem se počutil bolje,« je dejal Dressel.»Zelo je bolelo, a nič takšnega. Vedel sem, kako moram plavati, da pridem do želenega. Dvoboj je bil tesen, dva izmed najhitrejših časov v zgodovini. Tega ne vidiš tako pogosto in biti del tega, je res nekaj posebnega. Navdušen sem, ker je bilo treba za zlato plavati svetovni rekord,« je še dodal ameriški plavalec.Dressel se je v Tokiu podpisal pod tretjo zlato kolajno, do tako želenih šestih zlatih odličij pa ne more več, saj je bil v mešani štafeti na 4 x 100 mešano z rojaki šele peti. Zadnji dan plavalnega sporeda v Tokiu bo 24-letnik s Floride prvi favorit za zlato na 50 m prosto, nastopil pa bo še v moški štafeti na 4 x 100 m mešano.