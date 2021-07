Rui Hačimura: Slovenija ni le Luka Dončić

Luka Dončić je bil znova zelo dobro razpoložen. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Aleksander Sekulić je mirno vodil tekmo. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Argentincu na selektorskem stolčku Japonske Juliu Lamasu je bilo v čast igrati proti Sloveniji. FOTO: Aris Messinis/AFP

Prvi strelec Japonske Rui Hačimura je povzročal največ napadalnih preglavic. FOTO: Thomas Coex/AFP

Slovenska košarkarska reprezentanca je še drugo tekmo na olimpijskem turnirju visoko premagala tekmece. Tokrat so njeno moč občutili gostitelji Japonci, ki so jih naši junaki odpravili s 116:81. Prvi zvezdnikje kljub krepko manjši minutaži napolnil koš Japoncev, a košarkarje je znova odlikovala moštvena predstava, po kateri so v našem taboru razkrili nekaj misli.»Igrali smo kot ekipa. Dosegli smo 27 podaj in 54 skokov. Spoštovali smo tekmeca, saj imajo Japonci zelo dobro reprezentanco. Posebej sta izstopala Juta Vatanabe in Rui Hačimura, ki sta odigrala izjemno tekmo. Na koncu je odločil moštveni duh. Igramo ekipno, pa čeprav imamo med nami najboljšega igralca na svetu.«»Zelo naporna tekma z močnim nasprotnikom. V prvih dveh četrtinah smo imeli velike težave, v drugem delu pa smo pokazali, kakšna ekipa smo, in dosegli visoko zmago. Pomembno je, da dihamo drug za drugega. Med nami je izredna kemija in vsi igralci v vsakem trenutku vedo, kaj morajo početi na igrišču. To je ključ do uspeha.«»Čestitam Sloveniji, ki je igrala bolje od nas. Bili so boljši skozi celotno tekmo, v končnici pa so razliko še povečali. So izredno dobra ekipa z enim izstopajočim posameznikom. Luka Dončič sodi med štiri ali pet najboljših košarkarjev, ki jih poznam. Obenem ima to prednost, da se hitro prilagodi pravilom Fibe. Na ta način kreira igro za celotno peterko na parketu, obenem pa je Slovenija zelo dobro sestavila to sestavljanko za olimpijski turnir. Nikomur ne bo lahko proti njej, za mene in moje igralce pa je čast, da smo lahko igrali proti Sloveniji.«»Tekma je bila težka. Začelo smo z dobro energijo, igrali smo dobro, a v drugem delu smo bili preveč utrujeni. Slovenija je bila boljša in je zasluženo zmagala. Danes so dokazali, da ta ekipa ni le Luka Dončić.«