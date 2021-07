Španci z močno zasedbo nad Dončića & Co.

Sergio Scariolo, selektor španske moške reprezentance v košarki, je objavil seznam dvanajstih igralcev, ki bodo nastopili na skorajšnjih olimpijskih igrah v Tokiu. V predtekmovanju se bodo pomerili tudi s Slovenijo.



Med udeleženci največje športne prireditve so tudi štirje zdajšnji zvezdniki iz lige NBA, in sicer Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), Marc Gasol (Los Angeles Lakers), Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans) in Juancho Hernangomez (Minnesota Timberwolves).



Na reprezentančnem seznamu so še Pau Gasol (Barcelona), Rudy Fernandez (Real Madrid), Sergio Rodriguez (Olimpia Milano), Victor Claver (Barcelona), Usman Garuba (Real Madrid), Alberto Abalde (Real Madrid), Álex Abrines (Barcelona) in Sergio Llull (Real Madrid).



Španski košarkarji, ki so morali v zadnjem pripravljalnem dvoboju s 76:83 (Rubio 23, W. Hernangomez 11; Lillard 19, Johnson 15) priznati premoč favoriziranim Američanom, so svetovni prvaki. V predtekmovalni skupini se bodo ob evropskih prvakih Slovencih spoprijeli še z gostitelji Japonci in svetovnimi podprvaki Argentinci.

