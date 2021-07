Tadej Pogačar že danes zapušča Japonsko

Zahvala obema Janoma

Bronasta olimpijska kolajna Tadeja Pogačarja je plod ekipnega dela. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Pošteno je utrujen

si bo po naporni dirki po Franciji, dolgi poti in olimpijskem uspehu vendarle lahko odpočil. Že danes zapušča Tokio, čaka ga sicer še vrsta obveznosti, a vendarle bo končno prišel do zasluženega odmora. Od ekipe se je poslovil na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu.»S tako ekipo je lahko dirkati. Bili smo sicer samo štirje, a vedeli smo, zakaj smo tukaj. Pokazali smo ekipni duh, imeli smo se dobro in tudi izid je prišel,« je v nagovoru predstavnikom Olimpijskega komiteja Slovenije, veleposlaniciin ministrici za šolstvo in športpovedal Pogačar.Posebej se je zahvalilin, ki sta mu v kritičnih trenutkih olimpijske cestne dirke pomagala do novega mejnika v karieri: »Res hvala obema Janoma. Fenomenalen teden je za nami.«Sotekmovalca pa sta mu vrnila kompliment. »Vsi smo vedeli, da imamoin Tadeja Pogačarja. V čast mi je bilo, da sem jima lahko pomagal,« je med drugim odvrnil Tratnik, ki je opravil levji delež na dirki, ko je bilo treba slovenskega šampiona približati ubežnikom. »Vsak športnik si želi v ekipi takega vodjo,« je tudi Polanc priznal, da so bile vloge vseh v ekipi jasne in da je to morda najpomembnejši del formule za uspeh.»Res sem hvaležen vsem na Olimpijskem komiteju Slovenije, da so za nas storili vse, da smo na igre lahko prišli in oddirkali, kot znamo,« je še dejal Pogačar in priznal, da je trenutno od vseh naporov v mesecu juliju že pošteno utrujen. »Seveda čutim utrujenost. Bomo videli, kako bo v prihodnjih dneh. Čaka pa me še zadnji del sezone, zato se bom najprej dobro odpočil.«Vneto ga čakajo tudi v domači Komendi, kjer so se vaščani za ogled kolesarstva na hitro zbrali že za finale lanskega Toura, letos pa na hipodromu spremljali celega. »Žal za zdaj še ne grem tja. Imam še nekaj obveznosti. Ko pa pridem nazaj, takrat se bomo zanesljivo dobro podružili.« Verjetno ga zaradi obveznosti ne bo niti na tradicionalnem sprejemu olimpijcev v Ljubljani v avgustu.Na veleposlaništvu so se kolesarjev spomnili tudi s skromnimi darilci. Posebno pa so pripravili, ki je ob prvi izvedbi iger v japonski prestolnici leta 1964 tukaj osvojil zlato na konju z ročaji. Iz rok veleposlanice je prejel spominsko majico z zlatim napisom, ter sliko sebe v tekmovalnem elementu v obliki tradicionalnih japonskih junakov iz vsem dobro znanih animacij. Narisala jo je priznana japonska umetnica