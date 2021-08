V razredu 470 zaradi prešibkega vetra še ne jadrajo

Tekmovalke so ostale na obali pred regatnim poljem Fudžisava. Organizatorji so deveto regato prestavili na poznejši čas zaradi prešibkega vetra.



Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po četrtem dnevu tekmovanj v Enošimi v nedeljo z osmega mesta napredovali na peto mesto po osmih plovih.

Pred zadnjimi tremi regatami Slovenki za ta čas tretjo posadko zaostajata za 18 točk. Danes sta predvideni deveta in deseta regata, v sredo pa še regata najboljše deseterice za odličja.

