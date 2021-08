V Tokio prispela afganistanska paralimpijca

Mednarodni paralimpijski komite je sprva poročal, da v Tokiu ne bo nobenega afganistanskega predstavnika. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Na prizorišče bi morala prispeti že 17. avgusta

FOTO: Louisa Gouliamaki/Afp

Afganistanska paralimpijska ekipa bo lahko tekmovala na paralimpijskih igrah, ki so se v Tokiu pričele 24. avgusta.Taekwondoistkain atletsta bila v veliki negotovosti zaradi razmer v Afganistanu. Prejšnji teden so ju v Kabulu evakuirali, v okviru velike mednarodne operacije pa sta s poletom prek Pariza prispela na Japonsko, je sporočil Mednarodni paraolimpijski komite.»Zakia in Hosain sta si še naprej zelo želela, da bi prišla in tekmovala na paralimpijskih igrah v Tokiu. Zdaj sta v Tokiu, kjer se jima bodo uresničile njune sanje, s tem pa bosta poslala močno sporočilo upanja mnogim drugim po vsem svetu,« je v izjavi dejal predsednik paraolimpijskega komitejaTrindvajsetletna Hudadadijeva bo prva ženska po letu 2004, ki bo zastopala Afganistan na paralimpijskih igrah, nastop v kategoriji K44 do 49 kg jo čaka v četrtek, 2. septembra. Rasuli bo dan pozneje tekmoval v kvalifikacijah teka na 400 metrov, v kategoriji T47.Športnika bi morala na prizorišče iger prispeti že 17. avgusta, vendar nista mogla zapustiti Afganistana, potem ko so talibani prevzeli oblast. Mednarodni paralimpijski komite je sprva poročal, da v Tokiu ne bo nobenega afganistanskega predstavnika, in obljubil, da bodo tamkajšnjim športnikom pomagali, da se bodo lahko udeležili prihodnjih iger v Parizu 2024. Na odprtju tokijskih iger 24. avgusta so prireditelji vseeno izobesili tudi afganistansko zastavo.