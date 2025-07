Pertile napovedal strožje kazni za goljufanje

Tekmovalni direktor svetovnega pokala smučarskih skokov pri Mednarodni smučarski zvezi Fis Sandro Pertile je v pogovoru za poljske medije, ki jih povzema Žurnal24, pojasnil spremembe v smučarskih skokih v novi sezoni in dodal, da za goljufe ne bo več milosti.

Afera Trondheim, kjer so domačini Norvežani na svetovnem prvenstvu goljufali s šivanjem skakalnih dresov, je močno pretresla svet smučarskih skokov in tudi po mnenju Pertileja sprožila pravo revolucijo nadzora nepravilnosti. Pertile pa je razkril, da lanska sezona ni pokazala le goljufanja pri dresih, ob zaključku sezone so nekateri tekmovalci skušali manipulirati tudi s čipi v skakalnih dresih. »Imeli smo dodatne preglede iz Trondheima do konca sezone. S podjetjem, ki dobavlja naše čipe, smo se sestali in pripravljeni smo uvesti dodatne varnostne ukrepe. Prepričani smo, da prenos čipov iz ene obleke v drugo ne bo več mogoč,« je pojasnil Pertile.

Devet skakalnih dresov

V skokih bo ročno merjenje dresov po novem veliki meri zamenjal elektronski sistem. Fis pa bo zmanjšala število dovoljenih oblek v eni sezoni. »Lani smo imeli 10 zimskih in dve poletni obleki, skupaj torej 12. V novi sezoni jih imamo le devet, vključno z dvema poletnima. To pomeni bolj uravnotežen sistem in manj prostora za manipulacijo,« Žurnal24 še povzema izjavo Italijana za Poljake.

Dodal je, da so pri FIS spremenili tudi postopek označevanja čipov in strožji pregled dresov. Pojasnil je tudi, kako bodo v smučarskih skokih delovali rumeni in rdeči kartoni. Sistem kaznovanja bo imel različne stopnje. Prva bo veljala za tiste, ki poskušajo manipulirati s 3D telesnimi merami - na primer z uporabo dodatnih telesnih elementov, manipulacijo čipa ali spreminjanjem obleke po odobritvi. Pertile je dodal, da gre za sistem sankcij, ki lahko povzroči zelo hude kazni.

Rumeni in rdeči kartoni

Druga stopnja kazni pa se nanaša na diskvalifikacijo. Pri FIS so se odločili, da športniki, ki so diskvalificirani zaradi kršitev v zvezi z opremo, ne bodo imeli zabeležene uvrstitve. Če gre za individualno tekmovanje, se skakalca v celoti odstrani s seznama končnih rezultatov. Če gre za ekipno tekmovanje, pa je celotna ekipa izključena iz tekmovanja.

Glede sistema rumenih in rdečih kartonov pa je razkril, da je vsaj simbolično kazen podobna nogometnemu. Druga kršitev in drugi rumeni karton avtomatično privedeta do rdečega in izključitve z naslednjega tekmovalnega vikenda, država pa izgubi eno mesto v kvoti nastopajočih v svetovnem pokalu. S strogimi nadzori in kaznimi želijo pri Fis reprezentancam zabičati, da se ne splača goljufati.