V Tokiu osem novih koronskih primerov in tudi en dopinški

Tri dni po rojstnem dnevu pozitiven na kokain

Avstralska konjeniška zveza je sporočila, da je zaradi pozitivnega vzorca na dopinškem testu začasno z olimpijskih iger v Tokiu suspendirala svojega reprezentanta Jamieja Kermonda , ki je po poročanju različnih agencij 26. junija na testiranju oddal vzorec, pozitiven na kokain. V skladu z avstralskimi protidopinškimi pravili lahko tekmovalec v konjeništvu , ki je 23. junija praznoval 36. rojstni dan, zahteva analizo vzorca B. Za Kermonda , ki tekmuje v preskakovanju ovir, bi bile olimpijske igre v Tokiu prve na dosedanji športni poti.

Japonski prireditelji olimpijskih iger so v današnjem dnevnem poročilu navedli, da so pred petkovim slovesnim odprtjem največje športne prireditve v Tokiu odkrili osem novih pozitivnih primerov na novi koronavirus. Med njimi je tudi en športnik, ki pa ne biva v olimpijski vasi, so poudarili.Vse od 1. julija so tako organizatorji v povezavi z OI registrirali 75 pozitivnih primerov na covid-19. Pri tem so sporočili, da je bila tokrat pozitivna tudi ena od uradnih oseb v olimpijski vasi, ki je imela ducat bližnjih stikov. Že v torek so v češki olimpijski reprezentanci razkrili, da je po pozitivnem testu njihovega odbojkarja na mivkizdaj pozitiven še njegov trenerOb 75 pozitivnih testih, ki so jih registrirali japonski prireditelji, so v Tokiu in okolici odkrili še štiri nove primere, povezane z olimpijskimi igrami. Vendar pa regionalne oblasti na Japonskem niso obvezane, da poročajo o teh odkritih primerih.