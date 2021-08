Zdovc zapušča Pariz, njegov morebitni naslednik še v Tokiu

V njej je zapisal, da po letu dni prekinjajo pogodbo s 54-letnim nekdanjim odličnim košarkarjem. Francoski L'Equipe ob tem poroča, da je prekinitev pogodbe z Juretom Zdovcem posledica dogovora s sedanjim francoskim selektorjem Vincentom Colletom. V klubu tega niso potrdili, zapisali so le, da je iskanje Zdovčevega naslednika v teku.



Zdovc je imel z moštvom iz Pariza (predel Levallois) podpisano dveletno pogodbo, to pa je bil deveti klub, ki ga je vodil od leta 2003, ko je sklenil bogato športno pot.



Z Metropolitansom je Zdovc v minuli sezoni zasedel šesto mesto v rednem delu in nato izpadel v četrtfinalu končnice proti Strasbourgu. Ekipo je vodil tudi v evropskem pokalu, kjer je prav tako izpadel v četrtfinalu proti Gran Canarii. V prihajajoči sezoni bi bil s francoskim prvoligašem nasprotnik Cedevite Olimpije v skupinskem delu.

