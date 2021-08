Zlato v vodi ostaja v lasti delfinov

Stefan Mitrović se je veselil zmage. FOTO: Angela Weiss/AFP

Srbija ostaja najboljša. FOTO: Angela Weiss/AFP

Srbska moška vaterpolska reprezentanca je drugič zapored osvojila naslov olimpijskih prvakov. Po zmagoslavju pred petimi leti v Riu de Janeiru je na današnji finalni tekmi v Tokiu premagala Grčijo s 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1).Za Srbijo je to četrta kolajna na olimpijskih igrah. Po dveh zlatih v Riu in Tokiu je bila bronasta v Pekingu 2008 in Londonu 2012, medtem ko je Grčija osvojila svoje prvo odličje na olimpijskih igrah.Srbi so sijajno odprli finalni obračun v Tatsumi Centru in uvodno četrtino dobili s 6:3, a so jih Grki sredi druge četrtine ujeli in izenačili na 7:7.Izenačen in negotov boj se je nadaljeval vse do zadnje četrtine, ki so jo Srbi odigrali na mojstrski način. Po izidu 10:10 so prekinpovedli s 13:10, lepo prednost v golih pa zadržali vse do konca finalnega dvoboja.Na današnji finalni tekmi so tri gole za srbske delfine dosegliinsta prispevala po dva zadetka.Pri Grkih so po dva zadetka dosegliin, po enega painBronasto kolajno so osvojili madžarski vaterpolisti po zmagi nad Španci z 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).