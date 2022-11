Ahonen se odlično znajde tudi na glasbenem odru, pel tudi o Maradoni

Nekdanji finski skakalni zvezdnik Janne Ahonen je v minulih mesecih dokazoval, da zna tudi zelo dobro peti. V resničnostnem šovu Zamaskirani pevec (The Masked Singer) se je namreč med štirinajstimi udeleženci na finski televiziji MTV3 prebil do četrtega mesta.

Ahonen si je za svoje pevske nastope, za katere se je preoblekel v banano, prislužil glasne aplavze in številne pohvale. Zanimivo, da so ga že med uspešno kariero klicali tudi »maska«. Ta vzdevek se ga je oprijel zaradi zaščitne obrazne maske, ki je bila svoj čas zelo priljubljena pri določenih smučarskih skakalcih.

Finski šampion je z izjemo posamične olimpijske kolajne na skakalnicah osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. V svetovnem pokalu je rekorder po številu uvrstitev na zmagovalni oder (zbral jih je 108, kar 16 več kot drugouvrščeni poljski as Adam Malysz), kar zadeva zmage (36), je na petem mestu, med vsemi skakalci ima tudi največ lovorik na novoletni turneji (5).

V svoji bogati zbirki ima 45-letni zvezdnik iz Lahtija tudi naslova svetovnega prvaka s srednje naprave v Trondheimu 1997 in z velike skakalnice v Oberstdorfu 2005, dva velika kristalna globusa (2003/04 in 2004/05), moštveni srebrni odličji z olimpijskih iger v Salt Lake Cityju 2002 in Torinu 2006 ter še mnogo drugih uspehov.

V zadnjih letih Ahonen deluje kot strokovni komentator za smučarske skoke finske nacionalne televizijske postaje Yle.