ZDA napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger

Združene države Amerike so v ponedeljek napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022, navajajoč kršitve človekovih pravic. Gre za ukrep, ki naj ne bi vplival na udeležbo in olimpijske nastope ameriških športnikov v Pekingu.

»Bidenova administracija ne bo poslala nobenega diplomatskega ali uradnega predstavnika na zimske olimpijske in paraolimpijske igre v Pekingu 2022 glede na potekajoči genocid v Ljudski republiki Kitajski in zločine proti človeštvu v Xinjiangu ter druge kršitve človekovih pravic,« je odločitev za bojkot novinarjem utemeljila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

»Športniki reprezentance ZDA imajo našo popolno podporo. Za njimi bomo 100-odstotno, saj bomo zanje navijali od doma,« je še pojasnila tiskovna predstavnica Bele hiše. Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidena je tako uresničila grožnjo in potrdila diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger, ki bodo od 4. do 20. februarja na Kitajskem. Diplomatski bojkot pomeni, da se člani administracije, ameriški uradniki, ne bodo udeležili zimskih olimpijskih iger v Pekingu.

Diplomatski bojkot, ki so ga že mesece spodbujali nekateri člani ameriškega kongresa, naj ne bi vplival na nastope ameriških športnikov v Pekingu, na čelu z zvezdnico Mikaelo Shiffrin, ki napoveduje boj za kolajne v vseh petih disciplinah alpskega smučanja.

Mikaela Shiffrin in drugi ameriški športniki bodo kljub vsemu nastopili na olimpijskih igrah. FOTO: Erich Schlegel/Usa Today Sports

Predsednik Biden je prejšnji mesec dejal, da razmišlja o takšnem diplomatskem bojkotu, ko je kritično govoril o stanju človekovih pravic na Kitajskem. V Washingtonu zagovarjajo stališče, da gre pri kršitvah človekovih pravic v pokrajini Xinjiang za »genocid nad manjšinskimi muslimanski Ujguri«. Organizacije za človekove pravice oblastem v Pekingu očitajo tudi represijo v Tibetu, Hongkongu in nekaterih drugih avtonomnih regijah.

Kitajci opozarjajo Američane

Za zdaj so takšen diplomatski pritisk napovedali le v uradnem Washingtonu. Po drugi strani bodo Rusi olimpijske igre izkoristili za krepitev vpliva in sodelovanja. Obisk Pekinga je ravno v času zimskih iger že napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Ruski športniki bodo morali tudi v Pekingu 2022 tekmovati pod nevtralnimi simboli Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), saj je Rusija kot država še vedno kaznovana zaradi sistemskega dopinga na igrah v Sočiju 2014 in posledičnega prikrivanja goljufije.

Že po javno izraženi grožnji z napovedjo diplomatskega bojkota iger so se zelo odklonilno odzvali na kitajskem zunanjem ministrstvu. Tiskovni predstavnik Zhao Lijian je posvaril vpletene, »naj nehajo pozivati k bojkotu iger, da to ne bo slučajno ogrozilo dialoga in sodelovanja med Kitajsko in ZDA pri pomembnih zadevah«.

Na novinarski konferenci je dodal, še piše Reuters, da »če bodo ZDA vztrajale pri svoji nameri, bo Kitajska sprejela odločne protiukrepe«. Los Angeles bo leta 2028 gostil poletne olimpijske igre.