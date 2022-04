Ammann tudi pri 41 letih v reprezentanci

Švicarski smučarski skakalec Simon Ammann bo kot kaže še naprej član svoje reprezentance v svetovnem pokalu v smučarskih skokih. Na danes objavljenem spisku reprezentantov je Amman, ki bo poleti dopolnil 41 let, član švicarske reprezentance A, ki ima status švicarske druge reprezentance.

V prvi ekipi sta v Švici le Killian Peier in Gregor Deschwanden, Ammann, štirikratni olimpijski prvak, po dvakrat tako v letu 2002 kot 2010, pa je del ekipe A, so potrdili na švicarski smučarski zvezi. Zimzeleni športnik, ki so ga v mladosti pogosto primerjali s Harryjem Potterjem, bi tako lahko nadaljeval kariero tudi po letošnji olimpijski sezoni, za katero so številni trdili, da bo njegova zadnja.