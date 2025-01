Spet sem uživala v božičnih darilih in potici

V nadaljevanju preberite:

Ob koncu božično-novoletnega biatlonskega oddiha smo se pogovarjali z našo vodilno reprezentantko Anamarijo Lampič. Beseda se je sukala okrog zadnjih težav z grlom in tudi njenega novega doma na Dolenjskem? Kje je praznovala božič, kaj ima najraje medd dobrotami na mizi, mora biti previdna, kaj in koliko lahko zaužije? Kako gleda na to sezono in švicarsko prizorišče svetovnega prvenstva, kjer je nekoč zmagala v tekaškem šprintu?